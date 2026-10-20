Kristijano Ronaldo imao je loš dan u Saudijskoj Arabiji, promašivši penal i zicer u pobjedi Al Nasra protiv Neoma (1:0).

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Kristijano Ronaldo (41) mučio se u pobijedi svog Al Nasra protiv Neoma (1:0) u Saudijskoj Arabiji. Promašio je cio gol iz penala u 45+6', a onda je u drugom dijelu meča sa dva i po metra promašio cio gol kad je morao da ga pogodi.

Na dan kada ga je bivši menadžer Mančester Junajteda Erik Ten Hag "prozvao" da ne trenira dovoljno i da nije spreman, "CR7" je imao zaista loš dan, pogledajte promašeni penal...

| BREAKING: CRISTIANO RONALDO HAS MISSED THE PENALTY!!!! https://t.co/TS6eDrqKlG — Kalshi FC (@KalshiFC)October 20, 2026

Pa i promašeni zicer:

شاهد زاوية أخرى للقطة إضاعة #كريستيانو_رونالدو فرصة هدف محقق هل رونالدو غير محظوظ اليوم ؟ #CR7 #Cristiano_Ronaldo #ALNASSER#SPL#النصر_نيوم https://t.co/obxZWbco7v — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL)October 20, 2026

Na Ronaldovu sreću, njegov zemljak Žoao Feliks (26) dao je atraktivan gol u 61. minutu, zakucavši loptu u mrežu jakim udarcem sa ivice šesnaesterca, za konačnih 1:0. Al Nasr je ovom pobjedom dospio na treće mjesto, sa tri boda manje od lidera, Al Kadisije, na čijoj klupi sedi Brendan Rodžers.

Kristijano se nije primakao 1.000. golu

Ronaldo će svoj 982. gol u karijeri čekati bar do narednog ponedeljka, 26. oktobra i utakmice protiv Al-Vasla iz Emirata u Azijskoj Ligi šampiona. Poslednji je postigao baš u tom takmičenju, protiv Neftčija iz Uzbekistana 12. oktobra.

Samoproglašeni "najveći fudbaler svih vremena" očigledno neće tako brzo postići preostalih 19 golova, ali znajući koliko je uporan, sigurno je da će igrati koliko god je potrebno da ostvari taj cilj. Pod ugovorom je sa Al Nasrom do 30. juna 2027.