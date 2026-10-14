Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u ligaškoj fazi Konferencijske lige, gdje će im prvi rival biti švajcarski Lugano.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što su kao šampioni Srbije u kvalifikacijama za Ligu šampiona ubjedljivo eliminisali Larn, uslijedio je pad u formi i neočekivani problemi. Crveno-beli su sa Dejanom Stankovićem na klupi izgubili dvomeč od Hapoel Berševe, da bi potom sa Albertom Rijerom eliminisani i u plej-ofu za Ligu Evrope od Viktorije Plzenj, zbog čega će po prvi put u klupskoj istoriji igrati u trećem po jačini evropskom takmičenju.

Šef stručnog štaba Albert Rijera u Švajcarskoj ne može da računa na suspendovane Mohameda Abu Fanija i Osmana Bukarija, povrijeđene Derika Lukasena i Mirka Ivanića, ali ni na Aleksandra Kataija koji je izostavljen odlukom trenera zbog kršenja discipline. Rijera je na konferenciji za medije bio izuzetno jasan kada je u pitanju njegov stav prema igračima.

"Vama ću ponoviti treći put, igračima kažem samo jednom"

"Vama ću ponoviti treći put, mojim igračima pričam samo jednom - ja nikoga ne kažnjavam. Nisam diktator, nisam im otac, nisam policajac. Ja sam trener. Zamislite da svaki od njih 25 radi šta hoće, to bi bio cirkus, a ja neću da ovo bude cirkus. Svako kažnjava sebe. Fokusiran sam na to da tim bude bolji i da pobjeđuje, to je moj posao i nadam se da je to već jasno. Želim balans, stabilnost, smirenost i proces. Volim da budem organizovan i da obratim pažnju na mnogo detalja. Kada izgubimo, nije smak svijeta. Sutra nije kvalifikaciona utakmica, igra se za tri boda i hoćemo da počnemo sa pobjedom", poručio je španski stručnjak.

Rijera je napomenuo da se okolnosti u fudbalu stalno mijenjaju i da je ekipa i dalje u fazi uigravanja.

"Fudbal je potpuno drugačiji, mijenjaju se okolnosti. Trener je formirao tim kakav želi, a ja sam samo dva mjeseca u klubu. Mi smo u procesu i prilično smo daleko od onoga što želimo, iako sam vidio nivo na kojem možemo da budemo. U klubu ima mnogo očekivanja. Prve tri utakmice igramo protiv timova koji su prvi u svojim ligama, kao da su kvalifikacije za Ligu šampiona. Ipak, imamo samopouzdanje i radili smo dobro. Vidio sam ubijeđenost na licu mojih igrača kada sam im predočio plan. Mnogo je povreda u fudbalu, takav je kalendar i ne možemo da ga promijenimo. Nedostaju nam važni igrači, ali imamo rješenja kako da to nadoknadimo."

Trener Zvezde se osvrnuo i na taktičke opaske javnosti, kao i na rad sa mladim i novim fudbalerima.

"Ne možete da analizirate ako ne znate zašto sam zamijenio mjesta štoperima. Ne znam da li ću sutra protiv Lugana igrati sa bekovima na svojim pozicijama ili obrnuto. Da li smo neku utakmicu igrali loše? Što se Ristića tiče, ne mogu da dajem informacije, zadovoljan sam i pokušavam da ga zaštitim - igraće kad bude spreman. Prošlu utakmicu je odigrao dobro. Gudelj, Gaštarov, Kostov... ja volim gladne igrače. Kad si gladan na poslu, dođu dobre stvari. Volim takve fudbalere i tu sam da im pomognem u karijeri. Fudbal nije o tuči ili provokacijama, treba biti fokusiran. Moji igrači moraju da znaju šta rade sa loptom i bez nje. Jedina poruka koju sam im poslao pred Plzenj je da ih ostane 11 na terenu."

Izvor: MN Press

"Ja sam spreman, ali šef je tu da odluči"

Iskusni vezista crveno-bijelih Rade Krunić naglasio je da takmičenje u Konferencijskoj ligi donosi veliku priliku za dokazivanje, uprkos kadrovskim problemima.

"Ne sjećam se da sam igrao u Konferencijskoj ligi, osim u plej-ofu. Ovo je zanimljivo takmičenje. Nije nam bilo primarni cilj, ali mislim da možemo dosta da postignemo. Voljeli bismo da smo kompletni, ali mi smo Zvezda i izostanci ne mogu da nam budu alibi. Sigurno će biti jak tempo i biće izuzetno važan početak utakmice. Očekujem dobru igru jer smo imali dovoljno vremena da se pripremimo i želimo da prenesemo šefove ideje na teren", rekao je Krunić.

Vezista je potvrdio da se u potpunosti oporavio i da je spreman za okršaj.

"Spreman sam, šef će odlučiti koliko ću igrati i koliko ću biti od pomoći. Iskoristio sam pauzu da se vratim u punu formu, a s obzirom na važnost utakmice, to će me dodatno nositi da pružim maksimum. Zvezda i Delije uvijek idu zajedno. Mnogo nam je lakše kad imamo navijače uz sebe, to se najbolje vidi kad ne ide kako smo zamislili. Sada će nam faliti njihova podrška na gostovanju, ali probaćemo sami da se skupimo i izborimo dobar rezultat, a njihovu podršku očekujemo u narednim mečevima", dodao je Krunić.

Nakon gostovanja Luganu, Zvezdu sedam dana kasnije očekuje duel protiv Kopenhagena u Beogradu. U novembru slijede okršaji sa Inter Eskaldesom iz Andore i belgijskim Gentom, dok u decembru crveno-bijeli idu na noge Iberiji 1999 u Tbilisi, a ligašku fazu zatvaraju spektaklom protiv turskog Trabzona na Marakani.

(MONDO)