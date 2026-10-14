Majka Kilijana Mbapea je Fajza Lamari i završila je na saslušanju pred sudskim vijećem zbog sumnji na korupciju.

Izvor: ROOSTER LEO ROOSTER / Sipa Press / Profimedia

Kilijan Mbape ponovo se našao u centru skandala. Sve zbog hapšenja Mohameda Sanhadžija koji je bio jedan od najvažnijih ljudi iz sjene u reprezentaciji Francuske. Protiv njega se vodi sudski postupak zbog sumnji za više krivičnih djela među kojima su korupcija, trgovina uticajem, prevara i pranje novca povezanog sa poreskom prevarom.

Mbape je umiješan u sve to zbog uplate od 60.300 evra koju je poslao Sanhadžiju. U to je umiješana i njegova majka Fajza Lamari koja je prema pisanju "L'Ekipa" završila u policiji na razgovoru, ali u svojstvu svjedoka.

Fajza Lamari je svjedočila pred tročlanim sudskim vijećem u septembru i poslije saslušanja je dobila status pomoćnog svjedoka. U prevodu to znači da ne postoje indikacije da je ona učestvovala u nelegalnim radnjama. Ipak, sudije još uvijek nisu donijele konačnu odluku oko pokretanja optužnice.

Jedna od stvari zbog koje je završila na saslušanju je bila zbog sumnji oko viza. Navodno se sumnjiči da je ona tražila od Sanhadžija četiri vize. Inače, ona je jedan od savjetnika za karijeru i Kilijana i Itana Mbapea. Nekada se bavila rukometom, a sada je u svijetu sportskog biznisa.