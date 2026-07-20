Legendarni Lionel Mesi oglasio se nakon što je njegov tim postao vicešampion svijeta. Kad su se slegle misli poslije finala protiv Španije, Argentinac je objavio nekoliko riječi na društvenim mrežama

Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi, poražen je u finalu Svjetskog prvenstva. Argentina nije uspjela da odbrani titulu, umesto toga Španija je postala šampion, a legendarni Mesi oglasio se na društvenim mrežama. Gotovo čitav dan je Mesi dao sebi oduška, kako bi se slegle misli, a onda je navijačima otkrio kako se osjeća.

"Bol je veoma velika i biće potrebno vrijeme da ova rana zaraste. Ipak, nosim sa sobom i sve ono lijepo... Utakmice u kojima smo uspijevali da se vratimo i preokrenemo rezultat dajući sve od sebe, trenutke koji će zauvijek ostati u našim sjećanjima, kao i podršku čitave zemlje koja nas je, zajedno sa radom i trudom ove grupe, ponovo dovela do toga da budemo među najboljim ekipama na svijetu.

Danas je teško sagledati sve što smo uradili, ali ova grupa igrača stigla je do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva.

Od srca vam hvala na svakoj poruci i svakom znaku podrške. Još jednom smo uspjeli da se ujedinimo kao zemlja i budemo svi zajedno, deleći ogroman ponos zbog toga što smo Argentinci.

Takođe želim da čestitam Španiji na osvojenoj tituli", napisao je Lionel Mesi.

Argentina je poražena nakon što u duelu protiv Španije nije pokazala mnogo dobre igre. Bez šuta u okvir gola, uz mnogo grešaka i mnogo nekarakterističnih odluka za ovaj tim, rezultat i nije mogao da bude drugačiji. Na kraju, na semaforu je stajalo 1:0 i to nakon što je Feran Tores u drugom produžetku postigao gol. Bio je to 106. minut meča i istorijski trenutak za tim Španije.