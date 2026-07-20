Lionel Mesi nije mogao da zadrži emocije posle finala Svjetskog prvenstva, rasplakao se pred kamerama.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Španija je pobijedila Argentinu i osvojila Svetsko prvenstvo u fudbalu. Evropska selekcija je bila bolja i apsolutno je zaslužila i trofej. U isto vrijeme je sve to dosta teško palo poraženom timu, prije svega kapitenu Lionelu Mesiju.

Ima 39 godina, vjerovatno je i najbolji igrač u istoriji, a bilo mu je sve jasno - rasplakao se pred cijelim svijetom. Shvatio je da je ovo bila poslednja šansa za njega da podigne pehar na Mundijalu, da uzme još jednu "Boginju" i da je njegov tim odigrao vjerovatno jedan od najlošijih mečeva na šampionatu.

Tek u poslednjih nekoliko minuta drugog produžetka su krenuli u napad i bili blizu da dođu do gola, tek tada su uputili i prvi udarac ka golu na utakmici uopšte.

Mesi je tek po završetku meča čestitao rivalima, pozdravljao se sa njima, a kada je završena ceremonija dodjele medalja i kada je stavio srebro oko vrata. Tada mu je bilo jasno šta se dešava. Cio stadion mu je skandirao "Mesi, Mesi", čulo se na stadionu samo njegovo ime, bio je okrenut ka svojim navijačima, sve to uz suze...

Pogledajte 01:13 Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Moguće i da je ovo bila poslednja utakmica Lionela Mesija u dresu reprezentacije.