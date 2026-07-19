Francuska je na Svjetskom prvenstvu doživjela neuspjeh zbog unutrašnjih sukoba, a sujeta Rajana Šerkija dodatno je pogoršala situaciju?

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Francuska je igrala fudbal iz snova i djelovalo je da je apsolutni favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, međutim sa turnira na kome je dominirala sve do polufinala - vraća se bez medalje. Prvo ju je Španija natjerala da igra potpuno drugi tip fudbala, tako da joj nije napravila ni šansu i ispala je poslije 2:0, da bi zatim u meču za treće mjesto - koji je više ličio na cirkus nego na utamicu - doživjela težak poraz od Engleske 6:4.

Gdje je zapelo? Jasno je da su taktika Didijea Dešana i pritisak koji su francuski igrači osetili protiv Španije uticali na to, međutim sve više se priča da je sujeta iznutra uništila svlačionicu Francuske. I da iza svega stoji Rajan Šerki.

Kako je Šerki napravio problem?

Zvijezda Mančester sitija došla je na turnir s idejom da će biti starter - međutim Dešan nije tako mislio. Mnogo bolji fudbal igrali su Olise, Due, Dembele i Mbape, najčešće je još priliku u napadu dobijao i Barkola, dok za Šerkija nije bilo mjesta da se "razigra".

Umjesto da ćuti i trpi, pošto su ga rezultati demantovali, Šerki je pokazao sujetu kada nije htio ni da se rukuje sa Dešanom poslije utakmice sa Švedskom, dok se oglušio na njegove savjete i tokom utakmice sa Englezima.

Igrao je do poluvremena koje su Englezi dobili 4:0 i odmah ga je Dešan zamijenio, poslije čega je Šerki meč ispratio ležeći.



Prosto, stav koji je mladi fudbaler Francuske, inače alžirskog porijekla, imao na ovom meču za brigu je jer je definitivno uticao na to da se pokvari atmosfera u svlačionici. Zbog toga Dešan možda i žali što je uopšte poveo Šerkija na turnir, kada je mogao nekog od igrača koji ga slušaju - recimo Antoana Grizmana.

Didier Deschamps was scolding only Cherki at half time for the 4 goals when Cherki was the only one pressing cus he's the easy target, you know

On the other hand, Mbappé, Zaïre-Emery, and Malo Gusto, that's normalpic.twitter.com/WkLxrNT7No — ` (@blvkray)July 19, 2026



S obzirom na to da je turnir trajao sedam nedjelja, bilo je to previše vremena da se ne stvore "klanovi", posebno sa igračima kao što je Šerki - kojima je malo više stalo do sopstvenih brojki, nego do timskog rezultata.

I drugi mu okrenuli leđa

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

"Izašli smo na prilično sramotan način tokom tog prvog poluvremena", bljuvao je vatru Adrijen Rabio i znalo se na koga misli:

"Ponašanje pojedinih igrača je nešto što nikada ranije nisam vidio. Malo je razočaravajuće. Bila je to posljednja utakmica da zaista zablistamo u ovom takmičenju. Ne možemo tek tako da se zadovoljimo time što stvari otaljavamo. Ali u prvom poluvremenu, ponašanje pojedinaca... To je prilično neprihvatljivo!", dodao je vezni fudbaler Francuske.

Šta dalje za Francusku?

Didije Dešan odlazi sa klupe Francuske i zamijeniće ga Zinedin Zidan, a pitanje je da li će novi selektor htjeti da trpi takvo ružno ponašanje Rajana Šerkija.

Na njemu je da vrijednije i predanije radi, pošto je i dalje ono što pruža - samo potencijalno opasno. Uostalom, i tokom prethodne sezone u Mančester sitiju imao je velike oscilacije u igri i nije doprinosio baš na svakoj utakmici, s tim da je "za oko" naravno više nego zanimljiv igrač.