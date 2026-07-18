Partizan je igrao neriješeno protiv Zemuna na startu nove sezone.

Izvor: MN Press

Partizan i Zemun odigrali su neriješeno 2:2 u prvom kolu Superlige.

Saša Ilić debitovao je remijem na klupi Partizana protiv povratnika u Superligu koji se dva puta vraćao u meč.

Vodio je Partizan na poluvremenu golom Aleksića,a Petrović je izjednačio u 57. i nagovijestio da crno-bijelima neće biti lako da dođu do tri boda.

Ilić je pogodio sa izmjenom kada je uveo Ugrešića koji je doveo Partizan u novo vođstvo samo pet minuta poslije ulaska s klupe.

Ipak to nije bilo sve na ovom meču. Imao je i Zemun dvog "džokera" s klupe, a to je bio Novak Petrušić.

Rezervista Petrušić u trećem minutu nadoknade pogodio je za 2:2 i kiks Partizana već na samom startu nove sezone u Superligi Srbije.