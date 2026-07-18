FIFA obavijestila saveze Španije i Argentine da će poluvrijeme trajati najviše 17 minuta.

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Iako je bilo nagovešteno da će pauza u poluvremenu finala Svjetskog prvenstva, Španija - Argentina, trajati čak pola sata, to se neće dogoditi. Trajaće najviše 17 minuta.

FIFA je u petak obavijestila nacionalne saveze da će muzički nastupi trajati samo 11 minuta, dok će ostatak vremena biti iskorišćen za postavljanje i uklanjanje bine, kao i za zalivanje terena.

Na taj način, FIFA je pokušala da izbjegne još jednu kontroverzu poslije najava da bi poluvrijeme moglo da bude "Amerikanizovano" do te mere da liči na poluvreme Superboula, finala plej-ofa američkog fudbala.

Amerikanci se već oglušili o pravilo

Organizatori uvjeravaju da se to neće dogoditi i da će pauza utakmice na Metlajf stadionu u Nju Džersiju trajati najduže 17 minuta, odnosno samo dva minuta više od uobičajene pauze na fudbalskim utakmicama.

FIFA je obavijestila fudbalske saveze Španije i Argentine da pauza na finalu neće premašiti taj vremenski okvir, tokom kojeg će 11 minuta biti namijenjeno nastupima Šakire, Madone i Džastina Bibera.

Prethodnih dana ova tema izazivala je veliku pažnju i čekao se još jedan kiks FIFA, pa je i Bi-Bi-Si objavio saznanje da će se poluvreme "razvući" na 20 minuta. Podsetimo, prema važećim pravilima fudbalske igre, igrači su obavezni da se u roku od 15 minuta vrate na teren.

Prošle godine su Amerikanci već pokazali da ih to pravilo ne obavezuje, pa je FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove imalo pauzu za finale od 24 minuta, tokom kojeg je nastupalo pet izvođača.