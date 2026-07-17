Dres sa brojem 10 koji je nosio legendarni brazilski fudbaler Pele u finalu Svjetskog prvenstva 1958. godine prodat je za 4,9 miliona dolara, saopštila je aukcijska kuća Sotbi.

Izvor: Profimedia

Pele, koji je preminuo 2022. godine, imao je 17 godina kada je postigao dva gola u pobjedi Brazila nad domaćinom Švedskom sa 5:2 na stadionu Rasunda.

Pele je ovaj ručno rađeni dres nakon finala poklonio svom cimeru i saigraču Didi.

Dres je decenijama ostao u vlasništvu Didine porodice prije nego što je smješten u jedan brazilski muzej, a na kraju je otkupljen 2004. godine.

Iz Sotbija su naveli da je dres koji je nosila brazilska zvijezda drugi najvrijedniji fudbalski dres ikada prodat. Dres Dijega Maradone iz utakmice "Božja ruka" prodat je 2022. godine za 9,3 miliona dolara.

Prethodni najvrijedniji predmet iz Peleove kolekcije suvenira bila je kolekcionarska kartica iz 1958. godine, koja je prošlog mjeseca prodata za 976.000 dolara, saopštila je ova aukcijska kuća, a prenijele agencije.

(MONDO/Agencije)