Večeras je litvanski tim na domaćem terenu u Viljnusu slavio 2:1 i crnogorskog predstavnika eliminisao iz Evrope.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fudbaleri Petrovca poraženi su i u drugom meču od Žalgirisa u kvalifikacijama za Ligu konferencije - nakon što je prethodnog četvrtka u Podgorici bilo 3:1, večeras je litvanski tim na domaćem terenu u Viljnusu slavio 2:1 i crnogorskog predstavnika eliminisao iz Evrope.

Time se nastavlja serija loših rezultata crnogorskih klubova u Evropi ovog ljeta, koji su u sedmom meču pretrpjeli sedmi poraz.

Prvo poluvrijeme je proteklo u inicijativi Žalgirisa, domaći tim je prijetio, imao šanse, pa je tako u 12. minutu Litvijenko šutirao sa oko 16 metara, ali je lopta završila pored gola, dok je u finišu Šešplaukis pokušao sa distance, ali se rezultat nije mijenjao.

Petrovac je u prvom poluvremenu zaprijetio preko Arambašića, ali je lopta otišla u korner.

U drugom poluvremenu je crnogorski predstavnik imao više prilika, golman domaćih je u nekoliko navrata bio nesiguran, ali Kapisoda i Boljević nisu uspjeli da pronađu put do mreže.

I onda je Žalgiris u 60. minutu poveo - Kapisoda je igrao rukom, arbitar pokazao na penal, a sa 11 metara pogodio Petković za 1:0.

Nakon primljenog pogotka, Petrovac je pokušao preko Strikovića i Balevića, da bi na drugoj strani u 75. minutu Mihailović ušao u kazneni prostor, namjestio se i pogodio za 2:0, tri minuta nakon što je ušao u igru.

Do kraja meča je Petrovac uspio da postigne gol, a strijelac je bio Selimi.

Petrovac je završio evropsku avanturu i sada čeka početak domaćeg šampionata, gdje će u prvom kolu, drugog avgusta, igrati protiv Bokelja na domaćem terenu.