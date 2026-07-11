Legendarni Ronaldo, za mnoge najbolji igrač u istoriji, iskreno je priznao koliko mu je bilo teško kada je ostavio fudbal

Izvor: MN Press

Slavni Brazilac Ronaldo Nazario (49) priznao je najiskrenije do sada da je prolazio kroz jako težak period kada je ostavio fudbal 2011. Imao je samo 34 godine, ali i toliko problema sa povredama da je morao da stane.

"Kada ostavite ovu igru, osećate kao da vam je neko blizak preminuo. Patio sam od teške depresije, mnogo sam se ugojio. Bilo je veoma teško ostaviti fudbal", kazao je "R9".

Ronaldo je ostao upamćen kao dvostruki šampion svijeta sa Brazilom i kao jedan od najboljih napadača u istoriji fudbala. Nažalost, brojne operacije i stravične povrede učinile su da ipak "traje" kraće nego što se mislilo, iako je igrao čak 18 godina.

Svoje zlatne dane proveo je u dresu Brazila i u PSV Ajndhovenu, Barseloni, Interu, Real Madridu, kasniju fazu karijere proveo je u Milanu i Korintijansu, u kojem se 2011. oprostio.

"Razarajuća je pomisao da više nećete igrati. Tek poslije toga shvatite da postoje i druge stvari u životu koje možete da radite, kako da nađete sebi svrhu. Ipak, dugo me je pratila misao da se više neću takmičiti", kazao je on u podkastu "Futebol Legends".

Kakav je to igrač bio

Sam nadimak "Fenomen" dovoljno govori o tome koliko je to bio čudesan igrač. U trku je radio takve stvari da se golim okom nisu mogle vidjeti, niti su se mogle shvatiti. Uprkos svojoj često većoj kilaži od predviđene, bio je tako munjevit sa loptom i bez nje da je bio smrtonosno oružje protiv svake odbrane. U periodu grubljeg fudbala i ne uvijek ravnih terena poput danas, bio je spektakl kakav fudbal do njega nije vidio.

"Za mene je Ronaldo najveći. Bio je dobar kao Pele. Što se mene tiče, nema takvog igrača", rekao je Zlatan Ibrahimović, čiji je zaljubljeni pogled ka Brazilcu dok su bili rival dovoljno rekao o njegovoj klasi.

Zlatan Ibrahimović zaljubljeno gleda Ronalda Izvor: YouTube/IraqBasraa

Bio vlasnik dva fudbalska kluba

Ronaldo "O Fenomeno" je ostao prisutan u fudbalu kroz svoje klubove. Kupio je 2018. većinski dio akcija španskog drugoligaša Valjadolida za 30 miliona evra, a u 2021. je postao i većinski vlasnik Kruzeira u koji je investirao 70 miliona dolara. Ipak, 2024. je prodao svoj dio vlasništva i ostao samo kao član upravnog odbora, a iz Valjadolida je izašao 2025, ustupivši svoj dio novim američkim vlasnicima za 35 miliona.

Prethodno su navijači Valjadolida protestovali protiv njega i tražili da proda klub poslije loših nastupa u Primeri, iz koje je Valjadolid ove decenije ispadao čim bi se plasirao u nju (2022/23 i 2024/25). Prošlu sezonu završio je u borbi za opstanak u "Segundi", drugom rangu, u kojoj je ipak opstao.