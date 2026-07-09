Fudbaler Engleske Džordan Henderson koji je u osmini finala Svjetskog prvenstva na bizaran način doživio povredu uspješno je operisan

Izvor: X/TouchlineX

Iskusni engleski vezni igrač Džordan Henderson (36) povrijedio se posle utakmice osmine finala na Mundijalu i to na prilično bizaran način. Prilikom pada polomio je ruku, a sada je uspješno operisan i oporavlja se.

Hendersonu je na terenu pružena prva pomoć, potom je prebačen u bolnicu u Meksiko Sitiju, a zatim u Kanzas Siti, gdje je operativni zahvat i izveden, ali i gdje se nalazi bazni kamp reprezentacije Engleske.

"Operacija je uspješno završena! Sada je vreme da se spremimo za veliki izazov u subotu. Hvala cjelokupnom osoblju Instituta za ortopediju u Kanzas Sitiju koje je brinulo o meni, a posebno trojici hirurga koji su obavili operaciju."

Kada nekome slavlje dođe glave, to izgleda upravo ovako. Džordan Henderson je posle pobjede od 3:2 nad domaćinom Meksikom prišao grupi navijača sa kojom je slavio, a po povratku na teren, dok je preskakao reklamne panoe, sapleo se i prilikom pada slomio ruku. Ova teška povreda značila je i definitivan kraj njegovog učešća na Mundijalu.

Ipak, veteran je odlučio da ostane uz ekipu do samog kraja. Reprezentacija Engleske na teren izlazi u subotu od 23 časa, kada će joj rival u četvrtfinalu biti selekcija Norveške. Nema sumnje da će Henderson biti velika podrška svom timu u najvažnijem meču dosadašnjeg toka takmičenja.