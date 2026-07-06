Vezni fudbaler reprezentacije Engleske Džordan Henderson prebačen u bolnicu zbog povrede koju je zadobio kada je preskakao reklame tokom slavlja nakon pobjede nad Meksikom na Mundijalu 2026.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalsak rerpezentacija Engleske savladala je jednog od domaćina Mundijala 2026 koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku - u vatrenoj atmosferi na stadionu Asteka u Meksiko sitiju vidjeli smo najbolji meč dosadašnjeg dijela turnira i pobjedu četiri Tomasa Tuhela protiv ratobornih Meksikanaca (3:2) koji su do posljednjeg zvižduka sanjali o preokretu. Sa druge strane, Englezi će ovaj meč pamtiti i po teškoj povredi.

Utakmicu Engleske i Meksika obilježio je i detalj koji se dogodio kada je meč već završen. Nakon što je a navijačima proslavio pobjedu svog tima, jedan od kapitena engleske reprezentacije teško se povrijedio. Vezni fudbaler Džordan Henderson okliznuo se dok je preskakao reklamu, pao direktno na ruku i zatražio ljekarsku pomoć - on je nekoliko minuta kasnije iznesen sa terena!

Henderson nije igrao na meču protiv Meksika, a tokom čitavog turnira zabilježio je samo šest minuta na terenu, u pobjedi Engleske nad Panamom u posljednjem kolu grupne faze. Njegov izostanak neće imati direktan uticaj na tim Tomasa Tuhela, pošto je iskusni vezni fudbaler završio na spisku zbog svog iskustva i uticaja na svlačionicu, a ne zbog samog doprinosa igri nacionalnog tima. Pogledajte kako se povrijedio:

Lesões por motivos estúpidos em Copas do Mundo, novo capítulo: Jordan Henderson e a placa de publicidade.

pic.twitter.com/W16zIbkwPf — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi)July 6, 2026

Henderson je do sada odigrao 90 mečeva za reprezentaciju Engleske, a na spisku putnika za Mundijal našao se uprkos tome što kroz kvalifikacije nije imao veliku ulogu u timu. Prije toga je imao godinu i po dana pauze u nacionalnom timu, a sada je pitanje i da li će do kraja turnira biti u stanju da pomogne saigračima.

"Hendo je pao tamo, mislim da je ok, samo problem sa rukom", rekao je u prvoj izjavi nakon meča napadač Hari Kejn, ali je Tomas Tuhel demantovao te riječi nešto kasnije. "Maloprije je pao i povrijedio zglob. Izgleda zaista loše", rekao je njemački stručnjak o reprezentativcu koji je prebačen u bolnicu na dodatne preglede.

Reprezentacija Engleske svoj naredni meč na turniru igra 11. jula protiv Norveške, a pobjednik tog okršaja plasiraće se u polufinale Svjetskog prvenstva. Tamo će mu protivnik biti jedna od četiri selekcije - Argentina, Egipat, Švajcarska ili Kolumbija. Na drugoj strani žrijeba za sada su Francuska i Maroko kao učesnici četvrtfinala, odnosno Portugal, Španija, SAD i Belgija kao učesnici osmine finala.

(MONDO)