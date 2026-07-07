Izgradnja gradskog stadiona na Cetinju i dalje izaziva brojne polemike, dok se rokovi za završetak jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori godinama pomjeraju

Izvor: MONDO/Balša Janković

Direktor d.o.o. „Stadion i sportski objekti“ Cetinje Igor Vušurović na današnjoj sjednici Skupštine Prijestonice predstavio je hronologiju projekta, ističući da najveću odgovornost za višegodišnje kašnjenje snosi resorno Ministarstvo javnih radova, ali i loše planiranje od samog početka, prenosi CdM.

On je naglasio da rokovi koji su ranije saopštavani javnosti nijesu dolazili od njega niti od gradonačelnika Prijestonice, već da su predstavljali projekcije Ministarstva javnih radova, koje rukovodi realizacijom projekta.

Podsjetio je da je izgradnja stadiona počela još 2020. godine kao jedan od kapitalnih sportskih projekata države, ali da je objekat danas već šest godina van prvobitno planiranih rokova.

Prema njegovim riječima, lokalna uprava je u decembru 2025. godine na sastanku sa resornom ministarkom insistirala da se u državnom budžetu obezbijede preostala sredstva kako bi radovi bili završeni. Taj zahtjev je, kako kaže, realizovan potpisivanjem aneksa ugovora između Ministarstva i podizvođača.

Međutim, završetak građevinskih radova otvara nova pitanja, prije svega u vezi sa opremom koja je ugrađena prije više godina.

"Imate sisteme koji su ugrađeni prije pet godina i za koje su garancije istekle. To su pitanja koja moraju biti riješena između države i podizvođača koji su bili u obavezi da obezbijede garancije", kazao je Vušurović.

Govoreći o ranijim najavama da će stadion biti otvoren krajem maja, odnosno do 13. jula, Vušurović je priznao da ta obećanja nijesu ispunjena.

"Spreman sam da snosim odgovornost zbog tih najava. Kada je postalo jasno da stadion neće biti spreman do 28. maja, govorilo se o 13. julu. Nažalost, ni taj rok neće biti ispoštovan, ali riječ je o rokovima koje je određivala Vlada Crne Gore, odnosno resorno ministarstvo", rekao je on.

Poseban problem predstavlja činjenica da stadion još ne ispunjava uslove za odigravanje međunarodnih utakmica.

Vušurović je objasnio da objekat trenutno ne može dobiti UEFA licencu jer nije projektovan u skladu sa svim važećim standardima evropske fudbalske organizacije. Kako je naveo, razlog za to nije nužno propust projektanta, već nedostatak pravovremene koordinacije sa UEFA-om i FIFA-om tokom planiranja projekta, prenosi CdM.

Zbog toga je, kako kaže, prioritet trenutno da stadion ispuni uslove za domaća takmičenja i da FK Lovćen, nakon višegodišnjeg igranja van Cetinja, konačno dobije priliku da domaće utakmice igra na svom terenu.

"Dobili smo dopis FK Lovćen koji traži da se prekine višegodišnji "progon" kluba i da se vrati na svoj stadion. Moj cilj je da preostali radovi budu završeni do početka prvog kola Druge lige i da stadion bude spreman za upotrebu" poručio je Vušurović.

Dodao je da tokom ove sedmice očekuje program tehničkih ispitivanja, nakon čega bi stadion mogao dobiti upotrebnu dozvolu.

Dobijanjem upotrebne dozvole neće biti završen cijeli posao, jer će biti potrebno izraditi protivpožarne i bezbjednosne planove, što će iziskivati dodatna sredstva iz budžeta, piše CdM.

Ipak, Vušurović ističe da ima odličnu saradnju sa gradskom upravom i Sekretarijatom za sport, te ocjenjuje da stadion raspolaže savremenom mehanizacijom kakvu posjeduje mali broj sportskih objekata u ovom dijelu Evrope.

Govoreći o budućem funkcionisanju stadiona, naglasio je da je cilj da objekat bude finansijski samoodrživ. U okviru stadiona nalazi se više od 2.000 kvadratnih metara poslovnog prostora namijenjenog za izdavanje, što bi, uz planirane sponzorske ugovore, trebalo da obezbijedi stabilne prihode i dugoročnu održivost nakon završetka izgradnje.