Pročitajte koje utakmice nas očekuju u osmini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi
Dramatičnom pobjedom Argentine protiv Zelenortskih Ostrva 3:2 i minimalnim trijumfom Kolumbije protiv Gane 1:0, određeni su svi parovi osmine finala. U toj fazi Svjetskog prvenstva, koja počinje već ove subotnje večeri, gledaćemo veliki derbi Portugal - Španija, a poslednje večeri te faze gledaćemo i okršaj legendi, Lionela Mesija i Mohameda Salaha.
Hronološki, ovo su svi parovi osmine finala sa satnicama:
Subota, 4. jul
- 19.00 Kanada - Maroko
- 23.00 Paragvaj - Francuska
Nedelja, 5. jul
- 22.00 Brazil - Norveška
Ponedeljak, 6. jul
- 2.00 Meksiko - Engleska
- 21.00 Portugal - Španija
sreda, 7. jul
- 2.00 SAD - Belgija
- 18.00 Argentina - Egipat
- 22.00 Švajcarska - Kolumbija 22.00
Šta smo vidjeli u šesnaestini finala? Spektakl
Za nama je uzbudljiva šesnaestina finala, u kojoj smo videli "potop" afričkih selekcija, jer će Svjetsko prvenstvo nastaviti samo dvije od ukupno osam koje su ušle u eliminacije. To su Maroko i Egipat, koji su izborili plasman pobjedama na penale protiv Holandije i Australije.
Takođe, vidjeli smo i jedan od najdramatičnijih mečeva turnira, Argentina - Zelenortska Ostrva, ali i najkontroverzniji kraj, Hrvatske i Portugala. Region bivše Jugoslavije ostao je u ovoj fazi bez predstavnika jer su ispale i Hrvatska i Bosna i Hercegovina (uz mnogo manje drame, protiv SAD).
Ekipe sa najvećim zvijezdama u napadu su izborile plasman - Hari Kejn je Engleskoj rešio dramu protiv Kongoa (2:1), Kilijan Mbape je predvodio Francusku i protiv Švedske (3:0), a Belgijanci vjerovatno ni sami ne znaju kako su u 125. minutu iz penala izbjegli eliminaciju protiv Senegala (3:2) iako su gubili 0:2 do 86. minuta.
Da je ovo turnir napadača pokazali su i Erling Holand, golom u završnici za velikih 2:1 Norveške protiv Obale Slonovače, a prošle večeri i Mohamed Salah, "panjenkom" protiv Australije za pamćenje.
Uživajte u tom golu:
Sigurno je da nas čeka još mnogo uzbuđenja i u osmini finala.