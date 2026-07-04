Pročitajte koje utakmice nas očekuju u osmini finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi

Izvor: UMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dramatičnom pobjedom Argentine protiv Zelenortskih Ostrva 3:2 i minimalnim trijumfom Kolumbije protiv Gane 1:0, određeni su svi parovi osmine finala. U toj fazi Svjetskog prvenstva, koja počinje već ove subotnje večeri, gledaćemo veliki derbi Portugal - Španija, a poslednje večeri te faze gledaćemo i okršaj legendi, Lionela Mesija i Mohameda Salaha.

Hronološki, ovo su svi parovi osmine finala sa satnicama:

Subota, 4. jul

19.00 Kanada - Maroko

23.00 Paragvaj - Francuska

Nedelja, 5. jul

22.00 Brazil - Norveška

Ponedeljak, 6. jul

2.00 Meksiko - Engleska

21.00 Portugal - Španija

sreda, 7. jul

2.00 SAD - Belgija

18.00 Argentina - Egipat

22.00 Švajcarska - Kolumbija 22.00

Šta smo vidjeli u šesnaestini finala? Spektakl

Za nama je uzbudljiva šesnaestina finala, u kojoj smo videli "potop" afričkih selekcija, jer će Svjetsko prvenstvo nastaviti samo dvije od ukupno osam koje su ušle u eliminacije. To su Maroko i Egipat, koji su izborili plasman pobjedama na penale protiv Holandije i Australije.

Takođe, vidjeli smo i jedan od najdramatičnijih mečeva turnira, Argentina - Zelenortska Ostrva, ali i najkontroverzniji kraj, Hrvatske i Portugala. Region bivše Jugoslavije ostao je u ovoj fazi bez predstavnika jer su ispale i Hrvatska i Bosna i Hercegovina (uz mnogo manje drame, protiv SAD).

Ekipe sa najvećim zvijezdama u napadu su izborile plasman - Hari Kejn je Engleskoj rešio dramu protiv Kongoa (2:1), Kilijan Mbape je predvodio Francusku i protiv Švedske (3:0), a Belgijanci vjerovatno ni sami ne znaju kako su u 125. minutu iz penala izbjegli eliminaciju protiv Senegala (3:2) iako su gubili 0:2 do 86. minuta.

Da je ovo turnir napadača pokazali su i Erling Holand, golom u završnici za velikih 2:1 Norveške protiv Obale Slonovače, a prošle večeri i Mohamed Salah, "panjenkom" protiv Australije za pamćenje.

Uživajte u tom golu:

Penali Egipat Australija i Panjenka Mohameda Salaha Izvor: YouTube/TV Arena sport

Sigurno je da nas čeka još mnogo uzbuđenja i u osmini finala.