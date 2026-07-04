Australija - Egipat 1:1 (2:4)

Izvor: Richard Callis/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Egipta plasirali su se u osminu finala Mundijala posle prave drame i boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:2) protiv Australije, nakon što je posle 120 minuta igre rezultat bio 1:1.

Egipćani su bolje otvorili meč i došli do prednosti u 13. minutu, kada je Emam Ašur glavom zatresao mrežu posle odličnog centaršuta sa lijeve strane. Australija je dugo pokušavala da pronađe put do izjednačenja, a do njega je stigla u 55. minutu, kada je posle prekida uslijedio nesrećan autogol egipatskog defanzivca Hanija.

Do kraja regularnog dijela i u produžecima viđena je velika borba na obije strane. Egipat je imao nekoliko opasnih prilika da riješi pitanje pobjednika, ali je australijski golman bio na visini zadatka, dok su i "Sokerusi" u završnici propustili nekoliko obećavajućih napada. U samom finišu produžetaka Australija je čak promijenila golmana kako bi bila spremnija za izvođenje penala.

Kako odluka nije pala ni posle 120 minuta, usledila je penal-serija, u kojoj su više koncentracije i nerava pokazali fudbaleri Egipta. Afrička selekcija tako je izborila plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, dok je Australija još jednom ostala bez istorijske pobjede u nokaut fazi Mundijala.

Kod Australije penale su promašili Sutar i Harington, dok su Egipćani bili maksimalno fokusirani tako izbacili "kengure".