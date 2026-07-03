Fudbaleri Portugala plasirali su se u osminu finala na Svejtskom prvenstvu

Izvor: Profimedia

Portugal je posle više nego dramatične završnice savladao Hrvatsku sa 2:1 (0:0) u utakmici odigranoj u Torontu.

Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ranije bila bolja od Austrije sa 3:0.

"Navigatori" su do trijumfa stigli posle velikog preokreta.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minutu, a preokret su donijeli Kristijano Ronaldo iz penala u 68. minutu i Gonzalo Ramoš u 4. minutu zaustavnog vremena.

Dugo će se pričati o ovoj utakmici zbog dešavanja u poslednjim sekundama meča. Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade vremena postigao gol za izjednačenje i produžetke, ali je on poništen zbog ofsajda u kome se nalazio asistent Matanović.

Utakmica je imala dva različita poluvremena.

U prvom poluvremenu smo gledali blijedo izdanje obije ekipe, gotovo uspavanku. Kao da su više vodili računa o odbrani i bez želje da previše rizikuju.

No, u nastavku se promijenila slika. Hrvatska je ušla u nastavak daleko angažovanije, a rezultat toga je bio vodeći gol. Modrić je uposlio Stanišića na desnoj strani. Usledio je centaršut koji je preskočio Matanovića, ali ne i Perišića koji se našao sam na drugoj stativi. Iskusni fudbaler je primirio loptu i poslao je u mrežu.

Radost Hrvata je trajala 15-tak minuta. Pravo niotkuda Portugal je stigao do izjednačenja. Veliku glupost je napravio Nikola Vlašić. Povlačio je s leđa Veigu u trenutku kada je Portugal izvodio korner. Nije to promaklo VAR sobi, pa je posle pregleda norveški sudija Espen Eskas pokazao na bijelu tačku. Ko drugi, Kristijano Ronaldo je uzeo odgovornost i pogodio mrežu za 1:1. Bio je ovo istorijski gol Ronalda iz više razloga. Postao je najbolji strelac u istoriji Portugala na Mundijalima pošto mu je ovo bio 11. gol. Time je nadmašio slavnog Euzebija. Takođe, ovo je bio prvi gol Ronalda u nokaut mečevima na Svjetskim prvenstvima.

Bilo je puno vatre na obije strane u nastavku utakmice. Bilježimo i to da je Kristijano Ronaldo zamenjen u 81. minutu.

Pravi pakao uslijedio je za obije ekipe u zaustavnom vremenu. Sudija Eskas je produžio za deset minuta. U četvrtom minutu Portugal stiže do preokreta. Rafael Leao je centrirao ka Gonzalu Ramošu koji se našao u sendviču između Pongračića i Joška Gvardiola, koji je tek ušao u igru. Bio je najprisebniji u skoku i matirao Livakovića.

Činilo se da utakmica ide ka tome da u osmini finala gledamo Pirinejski derbi između Španije i Portugala. Iako je utakmicu produžio za 10 minuta, bilo je jasno da će se ona igrati još nekoliko minuta zbog proslave gola Portugalaca.

I u 103. minutu smo vidjeli kako surov fudbal može da bude. Na centriranu loptu Perišića u srce šesnaesterca reagovao je Matanović, a ona se odbila od Veige koji je temenom poslao loptu ka Pašaliću. Ovaj je određenim dijelom tela loptu proslijedio do Joška Gvardiola koji je sa svega 2-3 metra ubacio loptu u mrežu.

Uslijedila je velika radost "Vatrenih", ali i hladan tuš. Gol je posle VAR provere poništen zbog ofsajda u kome se našao Pašalić. Međutim, jako bitnu ulogu je imala i činjenica da je Matanović prethodno dodirnuo loptu, što nije bilo vidljivo na prvi pogled. Senzor u loptu je alarmirao dodir, što je presudilo da se dosudi ofsajd.

Zanimljivo je da su Hrvatskoj čak tri gola bila poništena zbog ofsajda, kao i jedan Portugalu.

Suze igrača Hrvatske, ali i ispadi navijača koji su ubacivali predmete u teren produžili su utakmicu za još nekoliko minuta, ali nije bilo više uzbuđenja.