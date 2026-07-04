Argentina je pobijedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobijedila Zelenortska Ostrva 3:2, nakon što je posle regularnog dijela utakmice bilo 1:1.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu.

Novo vođstvo Argentini donio je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobijedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

I upravo je ovaj peti gol na meču izazvao jednu kontroverzu.

U prvi mah se činilo da je gol postigao Kristijano Romero, koji je bio najviši u skoku posle centaršuta Lionela Mesija iz kornera.

U tom slučaju bi Lionel Mesi upisao prvu asistenciju na ovogodišnjem Mundijalu. Ono što je važnije, bila bi to ukupno deveta njegova asistencija na Mundijalima, čime bi se odvojio na prvom mjestu vječite liste sa jednom asistencijom više u odnosu na Maradonu.

Međutim, lopta koju je uputio Romero je udarila u ruku Dinija Boržesa i otišla u mrežu, pa je upravo njemu pripisan autogol.

Mesi je, samim tim, ostao na deobi prvog mesta sa Maradonom sa po osam asistencija i nije došao do nestvarnog poduhvata da u isto vrijeme bude najbolji strelac i najbolji asistent u istoriji Svjetskog prvenstva.