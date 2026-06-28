Reprezentacija Irana imala izuzetno loše uslove, a selektor Amir Galenoe nada se da će svi biti svjesni kroz šta je prošao njegov tim.

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Fudbalska reprezentacija Irana eliminisana je sa Svjetskog prvenstva koje ovog ljeta organizuju SAD, Kanada i Meksiko. Iako su završili treći u svojoj grupi, Iranci nisu nastavili takmičenje jer im je malo falilo da budu među osam najboljih trećeplasiranih timova. Na to su uticali razni faktori, a vjerovatno najviše tretman koji su imali od početka turnira!

Iako su svoje mečeve igrali u SAD, Iranci nisu mogli da budu u toj zemlji zbog rata koji i dalje traje. Baza im je bila u Meksiku, na dan utakmice morali su da putuju do stadiona, a zatim odmah da se vraćaju nazad jer im Amerika nije dozvoljavala da duže od 24 sata provedu na njenoj teritoriji. To je samo jedan od problema koje je selektor Amir Galenoe istakao u prvi plan.

"Njihovo ponašanje prema nama bilo je zaista užasno i nadam se da će cijeli svijet toga biti svjestan. Nisu nam dozvolili da dođemo dvije sedmice ranije, niti dva dana ranije pred svaku utakmicu. Sve to nas je iscrpilo i fizički i psihički. Uprkos svim tim problemima, kao i ratu kroz koji prolazimo, uspjeli smo da pružimo dobre partije", rekao je selektor Irana.

Galenoe se zalaže da u budućnosti Mundijale ne oragnizuju države koje ne mogu da garantuju isti tretman za sve učesnike. Fudbaleri iz Irana bili su u povlaštenom položaju, a uprkos tome što su se borili do posljednjeg trenutka nisu mogli da stignu do nokaut faze.

"Znam da je gospodin Infantino učinio sve što je mogao da umanji naše probleme. Međutim, domaćin se prema nama nije ponio na pravi način. Zato apelujem na FIFA da ubuduće ne dozvoli da organizatori Svjetskog prvenstva ovako tretiraju igrače i reprezentacije. Nadam se da će gospodin Infantino odlučnije reagovati na ovakvo ponašanje", poručio je Galenoei.

Iran je takmičenje završio sa tri remija - protiv Novog Zelanda (2:2), Belgije (0:0) i Egipta (2:2). U poslednjem kolu imali su i neiskorišten penal i poništen gol u nadoknadi vremena, kada se činilo da će sebi ovjeriti vizu za nokaut fazu i drugo mjesto u grupi.