Reprezentacija Egipta izborila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ali u odlučujući meč protiv Australije bi mogla biti oslabljena neigranjem kapitena Mohameda Salaha.

Izvor: Dovgan/UK Sports Pics / Sipa Press / Profimedia

Salah je zbog povrede napustio utakmicu protiv Irana u 57. minutu, ali prve prognoze o stanju kapitena Egipta nisu ohrabrujuće.

Naime, Salah je istegnuo tetivu, pa bi vrlo lako moglo da se dogodi da propusti duel šesnaestine finala Mundijala protiv "kengura", koja je na rasporedu 3. jula u Dalasu.

"Salah je tražio izmjenu, ali još ne znamo konačnu dijagnozu. Čim je osjetio nešto, onda jeste nešto. Otići će na dodatne preglede i nadamo se najboljem", rekao je selektor Egipta Hosam Hasan, a nakon pregleda je ljekar egipatskog tima Dr Mohamed Abul Ela, potvrdio da Salah ima istegnuće tetive.

Osim Salaha, Egipat ima problema i sa odbrambenom linijom, s obzirom da je Ahmed Fatuh takođe povrijeđen, a pod uptnikom je i Mohamed Abdelmonem, koji je povrijedio skočni zglob.

Kako god bilo, tim Hosama Hasana će morati da istrči na teren u Dalasu i proba dodatno da popravi istorijski uspjeh, s obzirom da su "faraoni" prvi put stigli do nokaut faze i prvi put zabilježili pobjedu na Svjetskim prvenstvima. Bilo je to u duelu sa selekcijom Novog Zelanda (3:1) u Vankuveru.