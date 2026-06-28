Lionel Mesi je na sedam utakmica zaredom na Mundijalu davao golove.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Lionel Mesi je nastavio sa sjajnim igrama na Svjetskom prvenstvu i nakon što je ušao sa klupe u 55. minutu meča protiv Jordana postigao je pogodak za 3:1 u 80.

Ovaj nevjerovatan pogodak iz slobodnog udarca donio mu je nekoliko rekorda, a gol je zaista bio prelijep. Sa 25 metara je šutirao direktno i pogodio.

Pored živog zida Jordana na metar bliže sebi postavio je tri svoja igrača Lionel Mesi i na kraju se ispostavilo da je zapravo Aleksis Mekalister zaklonio golmana Abuilu. Poslao je loptu u golmanov ugao Mesi, to Abuila nije očekivao i nakon toga vidjeli smo konačnih 3:1 na ovom meču. Uživajte u ovoj majstoriji:

Lionel Mesi gol Jordanu Izvor: YouTube/Arena sport

Rekordi samo padali

Lionel Mesi je ovim golom popravio svoj rekord po broju golova na Mundijalima i sada stoji na 19 pogodaka. Takođe postao je jedini igrač u istoriji sa sedam uzastopnih mečeva na kojima je davao golove na SP. Do sada su sa po šest utakmica zaredom sa postignutim pogocima rekord držali Brazilac Žairzinjo i Francuz Žist Fonten.

Takođe je ovo bio sedmi put da je Mesi dao gol van kaznenog prostora što je dva više od Rivelinja, a tri od Dijega Forlana i Lotara Mateusa. Postao je i peti fudbaler u istoriji sa dva pogotka direktno iz slobodnjaka iz Pelea, Rivelinja, Bruna Genginija i Dejvida Bekama.