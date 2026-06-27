Pep Gvardiola ga je nazivao "najboljim trenerom na svijetu", kao i veliki igrači koje je vodio, ali moraćemo ipak da im vjerujemo samo na reč.

Izvor: Profimedia

Argentinski stručnjak Marselo Bijelsa (70) doživio je fijasko i kao selektor Urugvaja na Svjetskom prvenstvu. Na Mundijalu u Americi ispao je prošle noći porazom od Španije, ostavivši veoma mučan utisak sa svojim timom kroz čitav turnir. Posle meča, vikao je na novinare i logističare kraj aut-linije, preuzimao krivicu na konferenciji za novinare i pritom sve vrijeme izbjegavao da pogleda bilo koga u oči.

Neprijatno je vidjeti ovakvo ponašanje od bilo koga. I za osudu je:

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo.pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal)June 27, 2026

Selektor koji je sa Urugvajom bio treći na prvenstvu Južne Amerike 2024. vjerovatno je vodio posljednji put neku selekciju na svjetskim prvenstvima, na kojima ima loš učinak od samo tri pobjede u 10 utakmica. Teško je povjerovati da bi neko ubuduće htio da mu povjeri ekipu, kao izraženom autokrati, koji dokazano ne umije da napravi uspjeh na Mundijalima. A, imao je sasvim dovoljno pokušaja.

Kao selektor Argentine, Bijelsa je u grupnoj fazi pobijedio Nigeriju 2002, na SP Japanu i Južnoj Koreji, pa ispao zbog poraza protiv Engleske i remija protiv Švedske. Poslije toga je sa Čileom u Južnoj Africi 2010. godine pobijedio Honduras i Švajcarsku, prvi put prošao grupu uprkos porazu od moćne Španije, pa odmah stao u nokaut fazi, glatkim porazom protiv Brazila 0:3.

Na aktuelnom Mundijalu, Bijelsin tim se obrukao remijima protiv debitanta Zelenortskih Ostrva (2:2) i nejake Saudijske Arabije (1:1), a onda je poraz od Španije bio kraj mučenju. Svađao se sa igračima, izgubio konce i na terenu i van njega, doživio i pobunu unutar svlačionice u kojoj nije htio pred SP ni legendu Luisa Suareza (39), ni vezistu Al-Kadisije Najtana Nandeza (30), odabravši one kojima vjeruje. I na kraju je ostao praktično sam, u svom bijesu.

Igrači tražili sastanak, postao još gori prema njima

Oni u koje je vjerovao, poput golmana Fernanda Muslere (40), potpuno su podbacili. Legendarni čuvar mreže Galatasaraja je toliko puta kiksnuo na Mundijalu i toliko ostao bez samopouzdanja, da je u poluvremenu utakmice protiv Španije tražio da među stative stane Serhio Ročet (33).

Bijelsa je poslušao taj apel i uveo na teren golmana koji je od starta trebalo da brani i koji je prirodno naslijedio Musleru još 2022. godine. Bijelsina procjena da "obrne" taj proces bila je tolika greška koliko su veliki kiksevi bili Muslerini primljeni golovi protiv Zelenortskih Ostrva i Španije. Pogledajte kako je primio gol od Zelenortskih Ostrva:

Urugvaj Zelenortska Ostrva kiks Fernanda Muslere Izvor: YouTube/TV Arena sport

... i kako je kiksnuo protiv Španije i shvatio da je kraj.

Kiks Fernanda Muslere na Urugvaj Španija Izvor: YouTube/TV Arena sport

I upravo je rezervni golman Ročet bio u grupi od četvorice seniora koji su tražili hitan sastanak sa Bijelsom pred meč protiv Španije. Čuvar mreže je zajedno sa Manuelom Ugarteom (25) iz Mančester junajteda, Rodrigom Bentankurom iz Totrenhema i Federikom Valverdeom iz Reala tražio da Bijelsa promijeni sistem treninga, ukazujući na to da je selektorov način iscrpljivao igrače i uzrokovao povrede.

Povrh toga, tražili su mu nosioci svlačionice i da promijeni taktiku protiv Španije, da ekipa stane u "niski blok" i da se opredijeli za kontranapade. Bijelsa nije htio da ih posluša i ne samo da je odbio njihove molbe i zahtjeve, već je odmah uzvratio sastankom na kojem je 48 minuta "čitao bukvicu" igračima.

"Ovo više ne može da se izdrži"

Objašnjavao je tom prilikom igračima Bijelsa da planira da igra protiv Španije njenim stilom i da je svjesno poveo povrijeđene, ali odane igrače na Svjetsko prvenstvo. Povrh toga, optuživao je fudbalere da su pokušali da ga "sklone" kada se Suarez povukao 2024. godine poslije narušenih odnosa tokom zajedničkih mjesec dana na turniru Kopa Amerika.

"Poslije 40 minuta gledanja u pod tokom Bijelsine žestoke tirade, nekoliko igrača je napustilo sastanak. Defanzivac Hoze Marija Himenez je neuspješno pokušavao da ih ubijedi da to ne čine", naveo je novinar Gardijana Džonatan Vilson u tekstu o krahu Urugvaja, Bijelse i njegovog fudbaa.

Sve je najbolje stalo u izjavu Ronalda Arauha, defanzivca Barselone koji nije ni igrao na Svjetskom prvenstvu: "Daj Bože da prođemo grupu, ali ovo više ne može da se izdrži".

Malo je Bijelsinih trofeja posljednjih decenija

Bijelsa je posljednju uspješnu epizodu u karijeri imao u Lidsu, sa kojim je 2020. godine osvojio Čempionšip (drugu ligu), pa bio deveti i 16. u Premijer ligi u trenutku otkaza u zimu 2022. Prethodno je sa Atletik Bilbaoom 2012. izgubio u finalu Kupa kralja i u finalu Lige Evrope. Na Starom kontinentu vodio je i Espanjol, Lacio, Lil i Olimpik Marsej.

Trofeje je osvajao u Južnoj Americi - sa Argentinom je postao šampion Olimpijskih igara 2004. i iste godine izgubio u finalu Kopa Amerike. Sa Velez Sarsfildon osvojio je Klauzuru 1998, kao i sa Njuels Old Bojsima, 1992, sa kojima je bio i šampion Argentine 1991.

Trener velikog uticaja

Izvor: Tim Keeton / AFP / Profimedia

Bijelsa je bez sumnje (bio) izuzetno uticajan trener, koga je i Pep Gvardiola nazivao "najboljim trenerom na svetu", uz objašnjenje da "oplemenjuje fudbal". I nije samo Pep, Bijelsin rad ostavio je veliki trag na neke od najvećih, poput Maurisija Poketina i Dijega Simeonea. Njegova taktika "3-3-3-1" i "3-4-3" u dijamant formaciji "primila" se i kod najvećih trenera svih vremena, poput Johana Krojfa, Luja Van Gala, Visentea Del Boskea i drugih. U Bilbao je slao bekove u napad i ponovo bio jedan od inovatora, u Lidsu je od Kalvina Filipsa u "box to box" ulozi napravio igrača za Mančester siti, koga je (naravno) Gvardiola doveo u tim koji je postao prvak Premijer lige i Evrope 2023.

Međutim, ipak ostaje i taj utisak da Bijelsa svoje znanje sa trenerske table nije uspjevao da prenese na teren tako da od toga ima koristi i trofeje. Njih su osvajali drugi treneri, uzimajući od Bijelse ono što žele, a ostavljajući njemu ono što nikad ne bi radili - poput stvari koje je radio timu Urugvaja na ovom Svjetskom prvenstvu.