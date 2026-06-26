Kapiten reprezentacije Hrvatke Luka Modrić plakao zbog iznenađenja koje su mu priredili za 200 mečeva u nacionalnom timu.

Izvor: instagram/hns_cff

Legendarni hrvatski fudbaler Luka Modrić odigrao je 200. meč za reprezentaciju svoje zemlje, a nakon toga nije mogao da zaustavi suze. Na timskom sastanku najboljem hrvatskom fudbaleru pušten je emotivan video snimak na kojem su mu članovi porodice i nekadašnji saigrači poslali dirljive poruke povodom jubileja.

Iako se činilo da se Luka Dončić dobro drži, suze su u jednom trenutku savladale veznog fudbalera. Sa protivnicima na terenu već godinama se borio uspješnije nego sa suzama, koje je morao da obriše dok je gledao kako se na ekranu smjenjuju lica koja su mu obilježila život i igračke dane.

Selektor Zlatko Dalić, nekadašnji fudbaleri poput Aljoše Asanovića, Darija Srne, Eduarda da Silve, Ivana Rakitića, Vedrana Ćorluke, pa zatim Domagoj Vida, saigrači sa kojima je ovih dana na Mundijalu, supruga, djeca, roditelji, sestre... Svi su oni imali nešto lijepo da kažu o Luki, kojeg je to slomilo.

Pogledajte njegovu reakciju:

Šta je Modrić rekao?

Pogođen snimkom u kojem su brojni ljudi koji su uticali na njegovu karijeru, Luka Modrić je skupio snage da se obrati okupljenjima. Nije želio predugo da govori o svom rekordu koji će dugo biti na snazi u hrvatskom fudbalu, već je pozvao ekipu da ispuni cilj na Svjetskom prvenstvu.

"Prije svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi uljepšali 200. nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto nevjerovatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svjetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svijetu. To je stvarno posebno", rekao je Modrić i dodao:

"Čeka nas još jedna utakmica u grupi, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu takmičenja. Imamo kvalitet, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, nevjerovatno je sve ovo što sam doživio i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno."

Koliko Luki fali do rekorda?

Izvor: Chris Young/The Canadian Press

Što se tiče liste fudbalera sa najviše mečeva za reprezentaciju, ubjedljivo prvo mjesto drži Kristijano Ronaldo koji je čak 230 puta predstavljao Portugal. Na drugom mjestu je nekadašnji reprezentativac Kuvajta Bader Al-Mutava koji je 202 puta igrao za svoju zemlju, ali će njegov rekord ubrzo pasti.

Lionel Mesi ima 201 meč za Argentinu, a Luka Modrić je na okruglo 200 u dresu Hrvatske. Obojica će u toku Svjetskog prvenstva, ukoliko Hrvatska izbori prolaz u nokaut fazu, nadmašiti nekadašnjeg reprezentativca Kuvajta. Sasvim je očekivano da Ronaldo, Mesi i Modrić budu trojica prvoplasiranih u narednim godinama.

Njihov najbliži pratilac ostaje Hasan Al-Hajdos koji je 188 puta igrao za Katar, a između ostalog bio je učesnik i Svjetskog prvenstva na kojem se njegov nacionalni tim nije proslavio. On ima 35 godina i ukoliko bi još nekoliko sezona bio na potrebnom nivou, mogao bi da se približi trojici najboljih. Za sve ostale aktivne fudbalere male su šanse da stignu do vrha. Robert Levandovski ima 167 mečeva, Ivan Perišić je na 156, Anibal Godoj iz Paname igrao je za reprezentaciju 153 puta, baš kao i Giljermo Očoa koji ovih dana završava karijeru u nacionalnom timu. Isto bi trebalo da uradi i Kristijan Eriksen koji ima 151 meč i dva kolabiranja u dresu reprezentacije, dok je Edin Džeko na 150 mečeva u svojoj selekciji.