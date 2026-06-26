Najveće zvijezde Urugvaja su se pobunile protiv Marsela Bjelse na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia

Urugvaj je u prva dva meča Svjetskog prvenstva odigrao neriješeno sa Saudijskom Arabijom 1:1 i Zelenortskim ostrvima 2:2 i sada je na pragu ispadanja sa Mundijala. Da bi prošli dalje Urugvajci moraju da pobijede Španiju u poslednjem kolu, ali bi to mogli da urade bez Marsela Bjelse na klupi.

Iskusni 70-godišnji selektor je prema informacijama "Espektador Deportes"-a na udaru sopstvenih igrača, Najveće zvijezde tima su se pobunile i okrenule protiv harizmatičnog Argentinca na klupi nacionalnog tima. Navodno su pobunu pokrenuli Federiko Valverde, Manuel Ugarte i Rodrigo Betankur.

Šta se desilo?

Urugvajski mediji prenose da su igrači zvali Marsela Bjelsu i tražili mu da promijeni način igre za utakmicu sa Špancima. Takođe su nezadovoljni prejakim treninzima i smatraju da su brojne povrede u timu uzrokovane time. Delegacija igrača je tražila od Bjelse da ima manje treninga, kao i da se protiv Španije tim brani i da proba iz kontre da dođe do gola i minimalne pobjede.

Na to je Bjelsa reagovao tako što je sazvao sastanak kompletnog tima, a onda je skoro sat vremena objašnjavao ekipi svoje zamisli za poslednji dio grupne faze.

Navodno je Bjelsa onda optužio igrače da rade na njegovoj smjeni, a takođe je "bocnuo" Martina Kaseresa i Maksija Arauha kojima je poručio da im je on lično stvorio karijere. Probao je iskusni štoper Hose Marija Himenez da smiri strasti, ali nije uspio.

(MONDO, N.L.)