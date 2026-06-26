Kurasao - Obala Slonovače 0:2 (0:1) Ekvador - Njemačka 2:1 (1:1)

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

U sklopu poslednjeg kola u grupi E, fudbaleri Ekvadora napravili su veliku senzaciju. Pobjedom posle preokreta od 2:1 srušili su moćnu Njemačku i plasirali se u nokaut fazu Mundijala. U drugom meču ove grupe nije bilo iznenađenja, pošto je Obala Slonovače rutinski pobijedila Kurasao rezultatom 2:0.

Epilog je sledeći, Ekvador je ovom istorijskom pobjedom uspio da obezbijedi plasman u nokaut fazu! Ipak, i pored ovog podviga, Njemačka sa prve pozicije ide dalje. Drugo mjesto u grupi i kartu za osminu finala čekirala je Obala Slonovače.

Njemačka je furiozno otvorila utakmicu i stigla do prednosti već u 2. minutu! Liroj Sane je zatresao mrežu na asistenciju Virca za ekspresno vođstvo "Pancera". Fudbaleri Ekvadora su žustro protestovali i tražili da se gol poništi zbog navodne opasne igre Aleksandra Pavlovića na početku akcije, ali je sudija pokazao na centar.

Niko na stadionu nije mogao ni da nasluti ovakav uvodni dio meča, pošto je Ekvador uspio da odgovori i poravna rezultat samo sedam minuta kasnije. Stadion u Njujorku je bukvalno proključao kada je Angulo matirao njemačkog golmana i donio izjednačenje. Podsjećanja radi, Ekvadorcima je na ovom susretu neophodna bila isključivo pobjeda kako bi obezbijedili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Nakon ovog nevjerovatnog i dinamičnog početka, ritam igre je opao. Borba se u nastavku preselila uglavnom na sredinu terena, gdje su Njemci kontrolisali posed lopte, dok su Ekvadorci vrebale šanse iz čvrstog bloka.

Ipak, "Panceri" su u 35. minutu imali stopostotnu priliku da ponovo povedu. Njemačka je izvela fantastičnu i tečnu akciju u kojoj je Musijala dobio pravu, pravovremenu loptu u opasnoj zoni i našao se u izglednoj poziciji. Ipak, kada se već činilo da će to biti siguran pogodak, Ordonjez je reagovao maestralno, požrtvovanim klizećim startom u poslednjem sekundu je blokirao udarac i spasao čist gol, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 1:1.

Veliko uzbuđenje viđeno je odmah na startu drugog poluvremena! Glavni arbitar je najprije pokazao na bijelu tačku i dosudio jedanaesterac za Njemačku nakon što je u kaznenom prostoru fauliran Kai Haverc. Ipak, uslijedio je poziv iz VAR sobe, a nakon pregledanja snimka ta odluka je poništena. Utvrđeno je, naime, da je Liroj Sane na samom početku te akcije napravio prekršaj, pa su Ekvadorci mogli da odahnu.

Igrao se 54. minut kada je Kaisedo pokušao nakon kornera. Bila je to teška pozicija. Izviodio se i šutirao glavom, ali je lopta otišla pored stative.

Velika greška odbrane Njemačke viđena je u 73. minutu! Loše su komunicirali Ta i Nojer. Rodrigez je stigao do lopte, ali nije uspio da je ubaci u praznu mrežu.

A onda, ogroman šok desio se u 78. minutu. Ekvador je stigao do potpunog preokreta! Plata je bio brži od Manuela Nojera nakon kornera. Sjajno je reagovao na prvoj stativi, uhvatio je slavnog golmana na spavanju i šokirao cio svijet ovim pogotkom za 2:1.7

Do kraja meča viđena je prava drama, ali je Ekvador uspio da sačuva prednost! Promjene rezultata više nije bilo. Južnoamerička selekcija je tako izdržala sve nalete rivala i uspješno privela meč kraju za istorijski trijumf i prvorazrednu senzaciju na Svjetskom prvenstvu!

Što se tiče druge utakmice, Obala Slonovače je sjajno započela meč i stigla do prednosti već u 7. minutu. Pepe je preciznim udarcem matirao protivničkog golmana i donio rano vođstvo popularnim "Slonovima" za 1:0.

Nakon primljenog pogotka, Kurasao je svoju šansu vrebao uglavnom iz čvrstog defanzivnog bloka, pokušavajući da ugrozi favorizovanog rivala iz brzih i neugodnih kontranapada. Kako je vrijeme odmicalo, fudbaleri Kurasaa djelovali su sve opasnije na terenu. Iako u tim trenucima još uvijek nisu stvorili stopostotne prilike pred golom Obale Slonovače, konstantnim izvođenjem kornera uspjeli su da prebace težište igre, pa se lopta sve duže nalazila na polovini afričke selekcije.

Pritisak Kurasaa kulminirao je u 44. minutu, kada su propustili kolosalnu šansu za izjednačenje prije odlaska na odmor. Sjajnom solo akcijom Bakuna je uspeo potpuno da razbije odbranu Obale Slonovače i napravi opštu pometnju u šesnaestercu. Ipak, u samoj završnici je izostala bolja realizacija, nakon što je nanizao čuvare i ušao u kazneni prostor, šutirao je iz teške pozicije i pogodio samo spoljni dio mreže, pa su "Slonovi" sačuvali minimalnu prednost nakon prvih 45 minuta.

Kurasao je propustio veliku šansu u 56. minutu. Floranus se našao u sjajnoj poziciji i imao otvoren šut sa oko 20 metara. Šutirao je snažno, ali je lopta prohujala malo iznad prečke.

Kazna je osam minuta kasnije. Obala Slonovače je duplirala prednost i ugasila nade rivala. Nikolas Pepe je dobio sjajan pas u kaznenom prostoru, namjestio se i rutinski pogodio dalji ugao za 2:0, te je tako stavio tačku na ovu utakmicu.