Selektor Bosne i Hercegovine oglasio se posle svog napadača i uputio poruku kritičarima

Izvor: EPA/CRISTOPHER TORRES

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez (54) oglasio se posle istorijske pobjede protiv Katara, za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva. On je poslao poruku kritičarima i oštrim tonom podsjetio na veliki uspjeh reprezentacije.

"Zar je važno ko je počeo, ko ušao, ko zabio i ko odbranio? Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu 'smijemo' li igrati sa dva napadača ili koji igrač 'mora' igrati, da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobijediti sa 3:0 ili da 'ovako ne možemo protiv Amerikanaca', a MI ispisasmo fudbalsku istoriju, a MI učinismo narod nikad sretnijim i ponosnijim, a MI ujedinismo narod, a MI stvorismo nove idole itd". itd"

"Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo ZAJEDNIŠTVO, zar nije važno da zastava naše Bosne i Hercegovine već mjesec dana se vijori na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da 'stvaramo' svjetliju budućnost, zar nije važno da smo PONOSI itd. itd", napisao je Barbarez na društvenim mrežama.

Javio se i Edin Džeko posle napete scene

Dan nakon meča, dok su mnogi naglašavali i ljutitu reakciju centarfora Edina Džeka zbog izmjene, oglasio se i legendarni napadač. I on je na društvenim mrežama ostavljao poruke kojima je isticao zajedništvo u reprezentaciji BiH i oko nje, "okačivši" fotografije članova svoje porodice na utakmici protiv Katara.

U toku utakmice, on je u 64. minutu bio bijesan zato što napušta teren umjesto rezerviste Ermina Mahmića, koji je 15 minuta posle toga dao gol i odlučio pobednika - 3:1. Pogledajte Džekovu reakciju posle meča i napet razgovor sa pomoćnim trenerom Mirkom Hrgovićem.

Kada ga je Barbarez izveo iz igre, Džeko je ljutito bacio flašicu o pod.

Pogledajte 00:12 Edin Džeko besan zbog izmene na BiH - Katar Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na početku nokaut faze Svjetskog prvenstva izvjesno igra protiv Sjedinjenih Država. Pobjednik tog meča ući će u osminu finala.