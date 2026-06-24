Hrvatska se suočava s teškim izazovima na Mundijalu, a duel s Ganom odlučuje o njihovom prolazu. Pročitajte više o situaciji 'vatrenih'.

Izvor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske nije se proslavila do sada na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, ali ako ništa ima tri boda i može da razmišlja o prolazu u narednu rundu. Vidjeli smo kako su Englezi nadigrali Hrvate i slavili ubjedljivo 4:2, da bi se potom "vatreni" provukli protiv Paname (1:0) i sada će sa Ganom igrati za drugo mjesto.

Šta čeka Hrvate?

Engleska i Gana imaju po četiri boda i to znači da su obezbijedile prolaz - još se samo čeka da se vidi s koje pozicije - dok Hrvati sa tri boda još nisu sigurni ni sa trećeg mjesta, bar ako je vjerovati superkompjuteru.

Zato u posljednjem kolu zaista će biti zanimljivo vidjeti duel Hrvatske i Gane (27. jun, 23.00) u kome će "vatreni" biti sigurno više motivisani. Prvo da pokažu da nisu za "staro gvožđe", a drugo i da upozore ekipe koje ih čekaju u nokaut fazi - gdje zaista za njih nema lakog rivala.

Tako prognoza kaže da ako Hrvatska bude druga u grupi - ide odmah na Portugal, pa onda na Španiju ili Austriju/Alžir. Ako prođe kao treća, ide na vrlo opasnu Kolumbiju, pa na Kanadu ili Belgiju u osmini finala.

To je mnogo drugačiji žrijeb u odnosu na ono što čeka prvoplasiranog (Engleze) - Zelenortska Ostrva, pa Meksiko/Škotska.

Izvor: MONDO

(MONDO)