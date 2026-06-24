Gazda Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj nije htio da pruži ruku igračima Makabija i da im čestita osvajanje titule. Među njima je bilo onih koji su ga ismijavali zbog toga, poput Lonija Vokera.

Izvor: x.com/Pearl_Alon

Bogati gazda Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj nije htio da se rukuje sa igračima i predstavnicima Makabija posle poraza svog tima u finalu plej-ofa Izraela. Iako su mu prilazili redom, počev od izraelskog centra Romana Sorkina, Janaj nikome nije želio da čestita osvojenu titulu.

Pogledajte tu neobičnu scenu i pomalo neprijatan kraj sezone u kojoj Janajev Hapoel nije osvojio nijedno od četiri takmičenja u kojima je učestvovao. Nije pomogao ni dolazak plejmejkera Vasilija Micića, Elajdže Brajanta i drugih zvijezda.

לא לוחץ ידיים לשחקני מכבי. ואחרי זה הוא ידבר על חוסר ספורטיביות.pic.twitter.com/uKd4aS3OWL — Alon Pearl (@Pearl_Alon)June 24, 2026

Janaj je već duže vrijeme u otvorenom sukobu sa Košarkaškim savezom Izraela i udruženjem sudija, protiv kojih je čak podnio i tužbu. Njegov tim je izgubio u finalu plej-ofa skorom 1-3, a na ignorisanje svih u Makabiju odgovorio mu je suparnički igrač, Loni Voker. On je pred njim mahao šampionskim kačketom i glasno slavio, u sigurno veoma teškom klubu za vlasnika ambicioznog Hapoela, kome veliki uloženi novac nije donio rezultat ove sezone.

Njegov tim je u domaćim takmičenjima gubio u plej-ofu, Liga-kupu Izraela i Kupu Izraela, a u Evroligi je ispao u plej-of seriji protiv Real Madrida.

Posle svega, opravdano je pitanje da li će trener Dimitris Itudis dobiti priliku da ostane i treću uzastopu sezonu na klupi?