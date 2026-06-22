Omladinska reprezentacija Srbije suočava se sa velikim problemima pred Evropsko prvenstvo, jer su mnogi igrači blokirani od svojih klubova.

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Omladinska reprezentacija Srbije (U19) neće biti u najjačem sastavu na predstojećem Evropskom prvenstvu u Velsu. Zbog povreda su otpali Adem Avdić, Andrej Bačanin i Veljko Milosavljević, dok ima i onih koje nisu pustili njihovi klubovi.

Tako je Lajpcig "blokirao" Andriju Maksimovića, Anderleht ne pušta Mihajla Cvetkovića, dok je isto učinila i Crvena zvezda sa svojim najvrednijim igračem Vasilijem Kostovim. Da će se tako nešto desiti, naslutio je i bivši selektor "zlatnih omladinaca" iz 2013. godine Ljubinko Drulović.

"Govorio sam Gordanu Petriću, koji mi je prijatelj, da bi vrlo lako moglo da se desi da za EP ostane bez nekoliko igrača", prisjetio se Drulović situacije u reprezentaciji pred polazak u Litvaniju.

"Sjećam se da smo te 2013. godine ostali bez Lazara Markovića koga nije pustila Benfika i Nikole Ninkovića, stopiranog od Partizana. Imali smo sreće da je Aleksandar Mitrović bio kažnjen zbog crvenog kartona u Ligi Evrope 2012. i da nije mogao da igra za Partizan u kvalifikacijama. Crno-bijeli su mu usled toga dozvolili da se odazove i mi smo sa njim osvojili trofej. Nedolazak petorice igrača šansa je za druge da se pokažu, ali sigurno da naši omladinci oslabljeni odlaze na završni turnir. Mnogo toga zavisiće od prve utakmice protiv Italije", rekao je Drulović za "Sportski žurnal".

Ističući da svaki reprezentativac, u svakoj generaciji, povećava šanse da lakše napravi transfer, Drulović dodaje i da mu se ne sviđa odnos klubova i FSS.

"Šteta. Gordan Petrić je imao obećanje da će poslije povrede Avdića moći da računa na Kostova, ali Zvezda je promijenila odluku. Mogu da razumijem strane klubove, gledaju svoj interes i ne osjećaju našu reprezentaciju svojom, ali ne mogu naše. Očigledno je da ne postoji dobra saradnja između FSS i naših klubova", naglasio je Drulović.

Kad igraju "orlići" i sa kim?

Izvor: MN Press

"Orlići" će u ponedjeljak na stadionu FK Partizan odraditi i prvi trening u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, a nakon tri dana priprema u Beogradu - izabranici Gordana Petrića u četvrtak (25. jun) putuju u Vels. Tamo ih čekaju utakmice grupne faze protiv Italije (29. jun), Ukrajine (2. jul) i Hrvatske (5. jul).

Očekuju se još dva nova fudbalera na spisku koja će Gordan Petrić pozvati umjesto Kostova i Bačanina.