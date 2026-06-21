Bosna i Hercegovina odavno traži nasljednika Zvjezdana Misimovića. Da li je to Ermin Mahmić?

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Sve je već bilo gotovo, Tarik Muharemović je dobio crveni karton, a na semaforu je stajalo 3:0 kada je u igru na meču sa Švajcarskom ušao Ermin Mahmić.

Debitovao je na Mundijalu u 91. minutu, a već u 93. dao je gol za pamćenje. Gregor Kobel je izboksovao loptu, ali je ona pala Mahmiću na nogu i on nije oklijevao, već ju je zakucao u mrežu. Pogledajte kako:

Ermin Mahmić gol na Mundijalu Izvor: YouTube/Arena sport

Erminu Mahmiću je ovo bio tek treći nastup za "zmajeve", potšo je tik pred Mundijal riješio da nastupa za BIH! Veliko pojačanje tada je dobila selekcija Sergeja Barbareza, što se odmah moglo videti.

Tri puta mijenjao reprezentacije

Mahmić je rođen u malom mjestu Vels u Austriji i počeo je da nastupa za selekciju Austrije do 17 godina, da bi onda obukao dres BIH u U19 uzrastu. Zatim je imao dva nastupa za U21 tim Austrije i sada se opet predomislio.

Ofanzivni vezista koji je promijenio nekoliko timova u omladinskim kategorijama počeo je seniorski da igra u Lafnicu u austrijskim nižim ligama, da bi zatim prešao u Slovan Liberec gdje je ove sezone eksplodirao. Imao je sedam golova i tri asistencije ove sezone, a uglavnom je postizao efektne golove sa distance. To je natjeralo selekciju BIH da reaguje i ponovo ga pridobije.

Šta kažu za njega?

"Posljednjih sedam-osam mjeseci trajao je cijeli proces od prvog kontakta pa sve do prije desetak dana kada je završena promjena sportskog državljanstva. Znali smo da će biti teško jer je igrao za Austriju, ali njegova želja i želja njegove porodice gurale su nas naprijed. Bio sam u Plzenu i razgovarao s njim nakon utakmice. Ne možete vjerovati koliko je to dijete srećno i ponosno što će biti s nama", poručio je Emir Spahić, prvi operativac BIH.

"To je tip igrača kog nismo imali. Osmica, desetka, vrlo ofanzivan i prodoran, tehnički na visokom nivou i momak koji ima veliki prostor za napredak, Želimo upravo takve igrače koji će dugo biti zajedno i činiti okosnicu reprezentacije", rekao je Sergej Barbarez.