Definitivno je - Ronaldinjo je postao novi igrač Ravene, italijanskog trećeligaša

Izvor: Profimedia

Legendarni Brazilac Ronaldinjo (46) postao je igrač italijanskog trećeligaša Ravene i vratiće se fudbalu prvi put od odlaska u penziju 2015. godine. Tada je završio karijeru kao igrač Fluminensea, ali će sada ponovo obuti kopačke, što predstavlja veliku sportsku i marketinšku želju vlasnika kluba, italijansko-američkog biznismena Ignjacija Ćiprijanija.

Ronaldinjo će nakon 11 godina prekinuti penziju, a 23. juna u Majamiju biće predstavljen kao novi igrač Ravene.

„Nove boje, isti osmijeh. Jedva čekam da ponovo zaplešem sa loptom i da ispišem nove stranice istorije sa Ignjacijom i cijelom porodicom Ćiprijani. Fudbal mi je uvijek bio izvor radosti i želim da to donesem i u Ravenu“, kazao je Brazilac.

Ronaldinjo je posljednji put viđen na terenu prije dvije sedmice, kada je u Venecueli nastupio na humanitarnoj utakmici.

Pored toga što će biti fudbaler i zaštitno lice kluba, Ronaldinjo će dobiti i dio vlasničkih udjela. Od ovog ljeta će sa saigračima, pod vođstvom trenera Andree Mandorlinija, pokušati da izbori plasman u Seriju B.

Ostaje da se vidi koliko će nekadašnji prvak svijeta sa Brazilom iz 2002. godine i osvajač Lige šampiona sa FC Barcelona iz 2006. moći da doprinese na terenu. Ipak, sigurno je da će svako njegovo pojavljivanje u dresu Ravene izazvati ogromnu pažnju širom svijeta.

Porodica Ćiprijani vlasnik je Ravene od 2024. godine, a ambicije kluba potvrđuje i angažman Arijeda Brajde, nekadašnjeg izvršnog direktora AC Milan i bivšeg direktora FC Barcelona.

U okviru tog projekta Ronaldinjo bi uskoro mogao da odigra svoj 648. zvanični meč u karijeri, čim bude spreman za povratak na teren.