Barani će prvu utakmicu odigrati u gostima protiv ekipe Atletik klub Eskaldesa, 9. jula u Andori, dok je revanš sedam dana kasnije u Baru.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Crnogorski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencija, Mornar, saopštio je danas da je došlo do promjene domaćinstva u prvom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija.

Barani će prvu utakmicu odigrati u gostima protiv ekipe Atletik klub Eskaldesa, 9. jula u Andori, dok je revanš sedam dana kasnije u Baru.

"Na stadionu „Topolica“ zajedničkim snagama ćemo tražiti prolaz u narednu rundu. Pozivamo sve ljubitelje fudbala da podrže naš klub u ovom evropskom izazovu" kaže se u objavi Mornara.