Fudbalska reprezentacija Danske sastala se sa Ukrajinom u prijateljskoj utakmici a Kristijan Eriksen se srušio na terenu.

Izvor: MN Press

Utakmica je prekinuta momentalno.

Terrible : Christian Eriksen s'est écroulé au sol face à l'Ukraine en amical...



On espère que c'est vraiment rien de grave.



(@ZoryaLondonsk)pic.twitter.com/QFEWEyHSAP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot)June 7, 2026

Čim se Eriksen stropštao na travu, reditelj prenosa je prebacio kadar na drugu stranu. Nije prikazivao trenutak kada se Eriksenu ukazivala medicinska pomoć.

Cristian Eriksen has taken ill on the pitch againpic.twitter.com/OQoyxV5MQR — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 7, 2026

Posle višeminutne drame čuo se uzdah olakšanja na stadionu i veliki aplauz i meč će biti nastavljen.

Prije toga su selektori oba tima vijećali da li meč uopšte treba nastaviti.

Podsjetimo Kristijan Eriksen je jedva ostao živ kada se pre pet godina srušio na teren u meču Danske i Finske na Evropskom prvenstvu.

Iako mu je kasnije dijagnostikovana srčana anomalija, Eriksen je dobio dozvolu da nastavi profesionalnu karijeru i godinama kasnije uspješno igrao na najvišem nivou.

Ipak, nova epizoda zabrinula je fudbalsku javnost i otvorila pitanje njegovog daljeg igranja na najvećoj sceni.