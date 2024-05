Miljan Miljanić bio je trener Dragana Džajića u mlađim kategorijama i prvom timu Crvene zvezde, a mogao je i u Real Madridu - da je poveo najboljeg igrača Jugoslavije.

Izvor: MN Press

Tokom gotovo osam decenija fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić je jedan od najboljih fudbalera koji su obukli njen dres, a nekadašnji fudbaler, trener i funkcioner Miljan Miljanić vjerovatno je čovjek koji je najviše promijenio klub. Legendarni "Čiča" vodio je reprezentaciju Jugoslavije u četiri navrata, a sjedio je na klupi Crvene zvezde i slavnog Real Madrida, najvećeg fudbalskog kluba na svijetu.

Na rođendan čovjeka koji je reformisao fudbalski klub Crvena zvezda, ali i kompletan jugoslovenski fudbal svojim radom na čelu nacionalne selekcije, prisjećamo se jednog od najvažnijih detalja za Zvezdinu istoriju. Bilo je to početkom sedamdesetih kada su Miljan Miljanić i Dragan Džajić bili gosti Real Madrida na oproštaju Fransiska "Paka" Henta, legendarnog fudbalera. Španci su to iskoristili kao "pripremanje terena za transfer godine".

"Zvezda je dobila poziv da učestvuje na turniru u Badahozu sa Granadom, Sportingom iz Lisabona i Realom. Put je bio naporan. Najprije avionom za Sevilju. Zatim, sedam sati autobusom po nesnosnoj vrućini. Stigli smo pred sam početak prve utakmice. Samo smo se istuširali i odmah na stadion. Real sa Granadom, mi sa Seviljom. Slavili smo sa 6:1. Briljirao sam na terenu. Ne pretjerujem, zaista", prisjećao se za MONDO Dragan Džajić, kojeg su vrbovali da ponovo dođe u Madrid:

"Odmah su došli u hotel i izrazili želju da budem njihov gost na oproštajnoj utakmici Henta. Čelnici Zvezde nisu pravili problem. Zamolili su da se pošalje zvaničan dopis na memorandumu kluba i obećali da ću sigurno doći. Dan kasnije, pobijedili smo i Real sa 2:1. Dao sam sjajan gol i doprinio osvajanju trofeja. Po povratku u Beograd, imao sam strašne bolove u leđima. Zadesio se i revanš sa Totenhemom. Jurili smo njihovu prednost iz Londona od 2:0. Jedva sam istrčao na teren, a sutradan je trebalo da putujem za Madrid. Nisam se ni zagrijavao. Doktor Ercegovac mi je dao injekciju bukvalno minut prije početka meča. Pobijedili smo 1:0 i ja sam rekao da nema šansi da idem u Španiju."

Trener Crvene zvezde nije želio ni da čuje za to! Miljan Miljanić, surovi profesionalac i u to vrijeme, znao je šta znači kada Real Madrid pozove. "Čiča" je odlučio da Dragan Džajić prisustvuje meču slavnog Real Madrida, a da on bude dio delegacije koji će jedno od najboljih lijevih krila Evrope ispratiti u Madridu.

"Miljan nije htio ni da čuje. ’Obećali smo i ne smijemo da ih prevarimo.’ Lomio sam se čitavu noć i na kraju odlučio da krenem. Nisam se pokajao. Doček je bio vrhunski. Kako i dolikuje velikom klubu. Hento me je lično sačekao na aerodromu i poklonio mi ručni sat Roleks. Po dolasku na stadion, imao sam zakazanu masažu. Ugostio me je i Kubala, ne sjećam se da li je u to vrijeme bio trener ili neki funkcioner u klubu. Dobio sam mnogo prostora. I to na kakav način. Hento je napustio igru već u petom minutu. Prišao je aut liniji, skinuo dres sa brojem 11, podigao mi ruku i ustupio mjesto na terenu. Ima li ljepše simbolike? Odigrao sam izvanredno. Vratio sam se za Beograd i čekao novi poziv. Bio sam spreman da se zakunem da će uslijediti svaki čas. Miljan je išao sa mnom na taj spektakl. Na neki način, ja sam njega upoznao sa Realom", ispričao je za MONDO Džajić i sjetio se da je nakon toga danima čekao poziv iz Madrida.

Stigao je neki drugi.

"Zazvonio je telefon. Jeste. Ali zbog poziva u vojsku. Dok sam ja odsluživao dug otadžbini, Miljan je otišao u Real", rekao je Džajić i prisjetio se zašto ipak nije otišao u Madrid: "Meni se u međuvremenu pojavio Atletiko Madrid sa basnoslavnom ponudom. Zovem ga telefonom i pitam ’Čiča, dokle smo stigli sa ovim? Došli su ljudi i nude mi gomilu para.’ On kaže ’Dragane, ništa ne potpisuj. Ja uskoro završavam sve formalnosti i ti dolaziš kod mene u Real.’ Još je dodao: ’Ovdje su Amansio, Velaskez, Santiljana i Roberto Martinez. Nedostaješ samo ti za idealan napadački kvintet.’ Ja mu pomenem još jednom za ponudu Atletika, on uporan da ništa ne potpisujem. I nije mi se više javio! Nikada ga nisam pitao zašto mi je to uradio."

Prošlo je desetak godina prije nego što je Dragan Džajić saznao zašto ga Miljan Miljanić nikada više nije pozvao da pojača Real Madrid. Zapravo, nije želio ni da ga pita o tome, čekao je da se "Čiča" otvori i da sam prizna gdje je nastao problem.

"U jednom trenutku, Čiča otvori dušu i prizna pred svima da se ogriješio o mene. Kao, plašio se reakcije španske javnosti ako dovede još jednog Jugoslovena u Real. Ostala je žal za sva vremena. Bio sam u vrhunskoj formi i maštao o tome da bar jednu sezonu provedem u dresu 'kraljevskog kluba'", istakao je Džaja i dodao: "Ne mogu ja da se ljutim na Miljana. Nikada. Za mene je Čiča najbolji trener sa kojim sam sarađivao u svojoj karijeri. Može samo da me čudi taj njegov potez. Uvijek sam mu bio pri ruci. Ne ljutim se na Miljana, ali smijem bar da mu zamjerim."

Tokom izuzetno bogate trenerske karijere Miljan Miljanić je sa Crvenom zvezdom osvojio četiri titule, tri Kupa Jugoslavije i evropski trofej - Mitropa kup. Na klupi Real Madrida osvojio je dvije titule i Kup Kralja, a kasnije je odbijao ponude brojnih evropskih klubova koji su ga željeli na svojoj klupi.