Nikad viđene fotografije Svjetskog prvenstva 1962. godine prvi put stigle u Srbiju.

Donedavno zaboravljene fotografije, iz jednog zabačenog podruma u Čileu, našle su put do srećnih nalazača, a potom i do Beograda. U pitanju su negativi nastali nastala na Svjetskom prvenstvu 1962, na kojem je Reprezentacija Srbije stigla do četiri najbolje ekipe na svijetu. Na klupi je sjedjeo selektorski trio Ljubomir Lovrić, Prvoslav Mihajlović i Hugo Ruševljanin, a u četvrtfinalu je ostvarena istorijska pobjeda protiv Savezne Republike Njemačke, golom Petra Radakovića u 85. minutu.