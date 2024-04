Albert Nađ i zvanično će zamijeniti Igora Duljaja na klupi Partizana.

Izvor: MN Press

Albert Nađ i zvanično je novi trener Partizana. Zamijeniće Igora Duljaja na klupi crno-bijelih i to ne samo u preostalih pet kola kao što je bilo prvobitno najavljeno. Potpisao je ugovor na godinu i po dana i to znači da će voditi tim i naredne sezone.

"Pošto su završene sve formalnosti Nađ je imenovan za novog šefa stručnog štaba. Ugovor je potpisan na godinu i po dana. Novi članovi stručnog štaba su Miroslav Vulićević, Mirlsav Čermelj i Miloš Podunavac", navodi se u saopštenju kluba.

Nađ je već vodio trenutni tim crno-bijelih i to na superligaškom derbiju koji je pripao Zvezdi (3:2). Na taj meč došao je pred sam početak pošto je imao probleme sa kamenom u bubregu i bio je u Urgentnom centru "Trenutno sam dobro. Da pričam o nekoj ljubavi prema Partizanu, suvišno je! Ne znam da li je to potrebno kao motiv da igrači igraju protiv Zvezde, jer uvijek imaš motiv protiv najvećeg rivala", poručio je Nađ na konferenciji za medije posle tog meča.

Albert je prošao kroz školu Partizana i prve profesionalne korake napravio je upravo u crno-bijelom dresu gdje je igrao od 1992. do 1996. godine. Otišao je onda u Španiju, igrao za Betis, Ovijedo i Elče i u Humsku se vratio 2002. godine. Zanimljivo je da je po povratku u Srbiju igrao u timu baš sa Duljajem do 2004. godine, kada je Igor otišao u Šahtjor. On je ostao do 2007. i onda prešao u ruski Rostov, pa je karijeru završio u Čukaričkom.

Trenerski put počeo je u Rakovici 2017. godine. Tim se tada takmičio u Srpskoj ligi Beograd. I tada je maštao da bude u Humskoj. Želja mu se ostvarila 2019. godine kada je postao pomoćnik Savu Miloševiću u Partizanu. Posle toga odlučio je da preuzme Teleoptik, samostalno je vodio filijalu crno-bijelih tri godine i od 2022. je ponovo bio u ulozi pomoćnog trenera. Sada je i zvanično postao trener Partizana.