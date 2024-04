Igor Duljaj oglasio se posle spekulacija o njegovoj smjeni i odlasku iz Partizana.

Izvor: MN Press

Igor Duljaj navodno je na pragu smjene sa klupe Partizana. Spekuliše se da bi mogao da ode posle serije loših rezultata i poraza i da bi na njegovo mjesto mogao da dođe Albert Nađ. Dok ljudi koji vode klub donose konačnu odluku, šef struke se bavi samo terenom.

Potvrdio je to i on sam. "Vodio sam trening sasvim normalno, jer sam pod ugovorom i došao sam na posao, jer nemam pravo da se ponašam drugačije. Nikakvu zvaničnu odluku nisam dobio, vjerujte, da nisam dobio poruke podrške na telefon ne bih ni znao koliko je sve uzelo maha, jer medije odavno ne čitam. Održao sam sastanak sa igračima, rekao sam im da je sve u našim rukama i da moramo da pokažemo sada ko smo i šta smo kada nije dobra situacija, jer lako je seiriti kada si prvi na tabeli i kada sve ide od noge. Moramo da se podignemo, da učinimo sve da savladamo Vojvodinu, a klub i Upravni odbor neka rade svoj posao. Ako je Igor Duljaj problem, to je bar lako za riješiti", rekao je Duljaj za "Telegraf".

Ispričao je i kako se on osjeća. "Emotivno sam ispražnjen posle utakmice, što je normalno. Dali smo sve od sebe, nismo taktički podbacili, ali jesmo rezultatski i to je svakako ono što smeta i bode oči. Ne želim ipak da spustim gard, ruke ispred sebe, jer to nikada nisam bio ja, uvijek sam se borio do kraja, dokle su me noge i misli nosile. Imam energije, to je sigurno, vjerujem da sa igračima mogu da preokrenem situaciju i utisak, ali ne želim nikome ništa da namećem. Neka klub odluči kako god želi, svakoj ću se odluci povinovati, pošto sam ovdje porastao i ne želim da me neko smatra nekakvim teretom."

Upitan je i da li je imao kontakt sa nekim od čelnika kluba. "Zvanično nisam, nezvanično jesam komunicirao, ali je to bila uobičajena priča. Da se razumijemo, svjestan sam da će se neke stvari desiti prije ili kasnije, to je sudbina svakog trenera i prihvatio sam je onog dana kada sam počeo da se bavim ovim poslom. Trener je uvijek na udaru kada nema rezultata, pa potom i igrači, ali mogu samo da budem ponosan na moj tim, jer sam uveren da ljudi nisu svesni šta se sve dešavalo iza kulisa, a i zaboravili smo brzo neke stvari sa početka proljećnog dijela sezone."

Svjestan je da rezultati u poslednje vrijeme nisu onakvi kakvim su se nadali i on i ljudi u klubu. "Porazi potiru lijepe uspomene, to je u sportu, fudbalu posebno, nažalost, normalno, ali moji igrači i ja znamo šta smo izgurali do sada i ponosan sam što smo od prve do poslednje utakmice igrali pošteno, bez ikakve pomoći. Gledali smo sa druge strane i trpeli sve i svašta, no, niti sam prvi trener kome se to dešava, imao je slična iskustva i Sale Stanojević sa 98 osvojenih bodova, niti je ovo nešto što igrače neće pratiti, ostao ja ili ne u klubu. Ponavljam: šta god klub odluči prihvatiću bez pogovora, jer Partizan je iznad svih nas i svi smo mi prolazni sem kluba", zaključio je Duljaj.