Igor Duljaj je bio veoma važan Mateusu Saldanji, najboljem strijelcu Partizana ove sezone.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Partizan je u kasnim večernjim časovima u ponedeljak odlučio da smijeni Igora Duljaja. Nakon četiri uzastopna poraza, od čega dva od Crvene zvezde, Upravni odbor Partizana donio je jednoglasnu odluku da je vrijeme da "prodrma" ekipu najstarijom srpskom metodom - smjenom trenera.

Iako je Duljaj vodio Partizan i do prvog mjesta na tabeli sa kojim je "valjak" otišao na pauzu pred proljećni dio sezone, uslijedili su problemi u igri koje - vjeruju u Humskoj - nije mogao sam da riješi. Zato je umjesto njega stigao Albert Nađ, njegov bivši saigrač i pomoćni trener u stručnom štabu, koji će pokušati da do kraja sezone sačuva makar drugo mjesto. Za to će mu biti potreban i Mateus Saldanja, koji se prvi oprostio od Duljaja posle njegove smjene.

"Želim da se zahvalim što ste vjerovali u mene i moram da kažem da ste bili veoma važni za moj lični i profesionalni razvoj. Hvala vam što ste vjerovali u mene i podržali me da dođem u Partizan i pomogli mi da budem ko sam danas", napisao je Saldanja uz zajedničku fotografiju njih dvojice na Instagramu.

Dodajmo i to da je Igor Duljaj jutros bio u Zemunelu gdje se oprostio od svojih igrača, a očekuje se da će u narednih 48 sati potpisati raskid ugovora. Tada će i formalno Albert Nađ preuzeti ekipu.

"Morate da shvatite jednu stvar, mnogo puta smo to ponovili, Partizan je veći od svih nas. Ja sam samo mali dio istorije, šta god da bude - neka bude. Srce mi kaže da ću sjutra voditi trening, e sad... Ako su ovi donijeli odluku da ne budem, neka je vrate. Ja ne bježim. Znam da se brinu da sam možda izgubio svlačionicu, da igrači ne reaguju na mene, misim da griješe, i te kako reaguju i da nije tako, povukao bih se odavno. Znam da igrači reaguju, bio sam uvijek iskren sa njima, i kada je loše i kada je dobro, a ako ne bude tako, Partizan će imati navijača više, a to sam ja, gdje god da se budem nalazio. Želim da stvarno taj stadion Partizana bude popunjen, da se vrate navijači. Da se sklone oni lanci i katanci, da roditelji sa djecom sjede, vide poznate igrače iz cijelog sportskog društva. Onog dana kada budemo jaki kao Sportsko društvo Partizan kao nekada, ponovo ćemo imati jak Partizan", rekao je Duljaj u emisiji uživo tokom koje je smijenjen.