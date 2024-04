Dok u Partizanu zasjedaju o njegovoj smjeni, trener crno-bijelih se javno obratio

Dok je na stadionu u Humskoj zasijedao Upravni odbor Partizana i odlučivao o smjeni Igora Duljaja, on se pojavio na gostovanju na televiziji K1. "Lijepo je doći kad je dobro, a kad je teško treba se obratiti javnosti. Bavimo se javnim poslom, ljudi dosta očekuju od nas i nikad nisam bježao od odgovornosti", kazao je Duljaj.

Upitan da li se održava sjednica Upravnog odbora Partizana, sa temom njegove smjene posle četiri poraza u nizu i neuspjeha u borbi za titulu i Kup, Duljaj j odgovorio kratko: "Moja saznanja su takva".

Otkrio je potom da je u toku ponedeljka pričao sa generalnim direktorom kluba i da nije htio da podnese ostavku. "Prije nego što sam došao ovdje imao sam sastanak sa generalnim direktorom, gospodinom Milošem Vazurom, iznijeli smo mišljenja, ja sa svoje strane, oni sa svoje, rekao sam da odluče šta je najbolje za klub. Rekao sam da ne odustajem i da ne želim da podnesem ostavku. Ne da bih zaradio, nego zato što smatram da mogu da iznesem ovu priču do kraja. Neću da odem pet kola prije kraja i da kažem sledećem treneru 'Imaš četiri boda, drugi si, ideš dalje'. Ostavio sam im da odluče šta je najbolje za Partizan. Imate sportski sektor, bez obzira na to ko se u njemu nalazi, Upravni odbor, legitimne predstavnike kluba. Rekao sam svoj stav, svoje mišljenje i od svoje odgovornosti ne bježim", dodao je Duljaj.

Da li bi, iz ove tačke gledišta, povlačio iste poteze? "Moramo da se vratimo na početak, da kada smo bili u Sloveniji na pripremama mnogi su nam predviđali četvrto ili peto mjesto. Dosta igrača se promijenilo, tražio sam rekonstrukciju tima, da klub profitira od igrača i da bude u trci sa Crvenom zvezdom, koja ima veliki budžet. To mogu i drugi timovi da kažu za nas, jer su nas pobjeđivali oni sa manjim budžetima i zato neću o tome. Napravili smo rez, bili smo prvi tokom zime i u jednom trenutku ostali smo bez kostura tima - mladog Ilića, Belića i nažalost u najgorem trenutku po Partizan povrijedio se Saldanja. On se u međuvremenu vratio, ali dobili smo mladog igrača Baždara, od kog klub može da profitira i znam da to ništa ne znači igračima, jer hoće tim koji može da osvaja trofeje. Međutim, ja gledam to malo drugačije i ne gledam samo sadašnje vrijeme, već šta ostavljam Partizanu. To je činjenica. U ovom trenutku ne možemo da se borimo za prvo mjesto, hajde da vidimo šta možemo da učinimo da napravimo ekipu da igra godinu-dvije i da čekamo svojih pet minuta, a da klub uz to u svakom trenutku može da profitira od prodaje igrača".

"Kralj i ja imamo nesuglasice"

Gledaoci emisije pitali su ga za odnos sa sportskim direktorom Ivicom Kraljem. "Kada je u pitanju sportski direktor Ivica Kralj, imamo neke nesuglasice, ali on je uvijek apostrofirao da imam njegovu podršku. Sad, da li je ona iskrena ili nije, ne bih u to da ulazim. Vruć krompir je u njegovim rukama, prebaciće njemu da preuzme odgovornost kao sportski direktor i u svakom slučaju to je odluka koja mora da se donese i na meni je da je ispoštujem".

"Znaju ljudi da nemam agente, da i kada imam prijatelje koji se bave tim poslom, da ne pravim dilove i kombinacije i da svakog mogu da pogledam u oči. Čist sam i niko ne može da kaže da sam uzeo i dinar mimo nečega što mi pripada. U fudbalu je veliki novac, tu je mnogo osetljivih stvari, a trudim se da radim svoj posao na pošten i častan način"

"Znam da Nađ to nije izjavio"

Izvor: MN Press

Bio je upitan da li je zaista nastao sukob između njega i Alberta Nađa pred derbi. "Kao i u svakom poslu, svako ima pravo na svoje mišljenje, vi svom uredniku kažete sve u sebi, ali kod nas vlada demokratija, svako kaže svoje mišljenje i tako treba da se ponašamo. Nekad izađu dobronamerne, nekad zlonamerne informacije, da naprave nešto negativno, da naštete klubu i pojedincu, pa se umesto o večitom derbiju pričalo o svađi i tuči između dva trenera. To je nonsens, obična glupost, bilo je razgovora, ali bilo je toliko preterano da je fudbal bio u drugom planu".

"Ja sam u najvećem ludilu prihvatio da preuzmem Partizan, tri dana pred derbi na Marakani i onaj ko nema hrabrosti da vodi derbi, ne bi trebalo da se bavi ovim poslom. Da sam namjerno napravio žuti i propustio derbi, ostavio bih momke na cjedilu. Neću reći da je to laž, već da nije istina i znam da Nađ to nije izjavio".

Duljaj je rekao da se posle svakog poraza "podiže frka". "Finansijski momenat jeste bitan, ali najmanje košta da se uspostavi sistem, od tog trenutka sve lakše ide. Klub kao klub mora da zna šta želi, da se postavi sistem i da se vidi u kom pravu hoćemo da idemo. U ovom momentu Zvezda dominira, kao nekad Partizan. Uvijek sam pričao da iako je potrebna sportska priča, da su potrebni i Zvezda i Partizan i dobro je što se gube bodovi i samim tim i prvenstvo postaje popularnije. Imate TSC, Vojvodinu, Radnički Kragujevac... To je fudbal, kad se izgubi, odmah se pravi frka i u klubu i u štampi. To znači da je kvalitet izjednačen i jednostavno je nemoguće osvojiti 100 bodova i da se plašiš da li ćeš biti prvak ili ne".

Partizan za sobom ima uzastopne poraze od Crvene zvezde, uz neuspjehe u mečevima protiv Čukaričkog i TSC-a. Pet kola prije kraja, crno-bijeli i dalje kontrolišu borbu za drugo mjesto u Superligi, ali tim Žarka Lazetića sada prijeti sa "minus 4", a u četvrtak Partizan očekuje meč u Humskoj protiv zahuktale Vojvodine.