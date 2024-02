Prelazni rok u januaru najbogatiji je u istoriji Crvene zvezde zbog Mijatovića, Nedeljkovića, Mitrovića, a možda i Kangve i Kabića!

Izvor: MN Press

Crvena zvezda napada titulu u Superligi sa Vladanom Milojevićem na klupi, ali i sa značajno izmijenjenim sastavom u odnosu na jesenji dio prvenstva. Stari-novi trener Crvene zvezde u proljećnom dijelu sezonu neće računati na četvoricu fudbalera koji su imali ulogu kod Baraka Bahara, a tokom zime su već napustili klub. Zvezda je iskoristila prelazni rok za nekoliko velikih transfera - od kojih samo jedan "dolazni" - i uspjela da obori klupski rekord kada je u pitanju zarada u jednom prelaznom roku!

Transferi Koste Nedeljkovića u Aston Vilu, Stefana Mitrovića u Veronu i Jovana Mijatovića u Njujork siti, kao i pozajmica zambijskog fudbalera Kingsa Kangve Kortrajku napunili su kasu aktuelnog šampiona Srbije sa skoro 20.000.000 eura. Zapravo, ukoliko se ispune bonusi i ukoliko naredne prodaje ovih igrača budu unosne, Zvezda će prihodovati i daleko više!

Rekordni transferi!

Crvena zvezda je u veoma kratkom roku završila pet velikih poslova! Prvi je klub napustio Kosta Nedeljković i to u transferu teškom 7.500.000 eura - koji bi uz bonuse mogao da naraste do devet miliona. On će se tek narednog ljeta preseliti u Aston Vilu, nakon što mu istekne šestomejsečna pozajmica u Zvezdi. Mladi desni bek kojeg selektor Dragan Stojković Piksi vidi i kao rješenje za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu imaće priliku da se u proljećnoj polusezoni bori za titulu sa crveno-bijelima.

Uslijedio je transfer Stefana Mitrovića u Veronu za 1,3 miliona eura, a zatim i dvije veoma zanimljive pozajmice. Uroš Kabić preselio se u Torino i ukoliko se dokaže u italijanskom klubu Crvena zvezda će zaraditi dva miliona eura, dok Kings Kangva ukupno može da donese milion i po eura crveno-bijelima. On je novi fudbaler belgijskog Kortrajka - prvo šestomjesečna pozajmica za 500.000 evra, a zatim i mogućnost otkupa za još milion eura.

Vidi opis NAJBOGATIJI PRELAZNI ROK U ISTORIJI CRVENE ZVEZDE! Stiglo preko 17.000.000, a tek će da PLJUŠTE EURI! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na kraju, a vjerovatno i najbitnije - Crvena zvezda je prodala Jovana Mijatovića Njujork sitiju, koji je zbog talentovanog napadača oborio rekord! Mijatović je najskuplji fudbaler kojeg je kupio američki klub, inače deo Siti grupe u kojoj su još Mančester siti, Đirona, Melburn siti... Transfer Mijatovića iznosi 8.000.000, ali postoje i bonusi koji su lako ostvarivi i koji mogu da donesu još dva miliona Crvenoj zvezdi!

Kada se sve sabere Nedeljković, Mitrović i Mijatović već sada su donijeli 16,8 miliona evra, a Kangvina pozajmica dodala je još 500.000. Tako računajući ovo je najbolji prelazni rok u istoriji Crvene zvezde, a srušen je rekord iz 2018. godine kada su Uroš Račić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Pešić i ostali fudbaleri Zvezdi donijeli oko 15.000.000 evra u klupsku kasu!

Najbitnija riječ - procenti!

Posao nije gotov, pošto je Crvena zvezda mislila i o budućnosti fudbalera koje prodala tokom zime. Trojica talentovanih igrača mogli bi veliki novac da donesu klubu i od svojih narednih transfera - Zvezda i dalje posjeduje 20 odsto od narednog transfera Stefana Mitrovića, kao i po 15 odsto od transfera Koste Nedeljkovića i Jovana Mijatovića - koji bi mogli da donesu još tri i po miliona ukoliko ispune klauzule iz ugovora. Čini se u ovom trenutku da je to ozbiljan kapital na koji bi klupski čelnici mogli da se oslone u narednim godinama.

Kao što smo već rekli, narednog ljeta bi Kangva i Kabić zajedno mogli da donesu tri miliona eura Crvenoj zvezdi, ali tu je još jedan fudbaler od kojeg crveno-bijeli očekuju mnogo kada je u pitanju transfer. Prethodnog ljeta Viljareal je uzeo na pozajmicu Stefana Lekovića, a talentovani štoper za sada se dokazuje u rezervnom timu španskog kluba. I čini se da mu dobro ide, pa bi nakon plaćenih 300.000 eura "Žuta podmornica" mogla da izdvoji još 4.000.000 i otkupi ga od Crvene zvezde!

Dodatnih sedam miliona eura narednog ljeta od Lekovića, Kangve i Kabića - praktično i prije nego što počne prelazni rok, bili bi veliki kapital Crvene zvezde. Taj novac uticao bi na mirno ljeto i rasterećeniji prelazni rok, u kojem možda neće biti potrebe da se prodaju Omri Glazer, Osman Bukari, Jovan Šljivić ili neki drugi "kapitalac" kojeg Zvezda priprema za tržište u pravom trenutku.

Smanjenje igračkog kadra!

Bilo je i onih drugih rastanaka. Ugovor sa Crvenom zvezdom nakon mnogo mjeseci u kojima nije bio u prvom planu raskinuo je italijanski ofanzivac Filipo Falko, pojačanje iz mandata Dejana Stankovića. On je dobio čiste papire i priliku da nađe sebi novi klub šest mjeseci prije isteka ugovora sa crveno-bijelima, pošto svakako nije bio u konkurenciji za tim.

Afrički fudbaleri Edmund Ado (Gana) i Šedrak Čarls (Nigerija) otišli su na pozajmice u klubove i očekuje se da će se vratiti narednog ljeta. Ado će u narednih šest mjeseci nositi dres Radničkog iz Niša, a na Čairu će pokušati da dostigne formu iz Šerifa, kada je na čelnike Zvezde ostavio sjajan utisak. Postoje dvije olakšavajuće okolnosti za Ada - trener će mu biti bivši zadnji vezni Crvene zvezde Nikola Trajković, a saigrač golman Nikola Vasiljević kojem je Zvezda dozvolila da se preseli na jug Srbije. Sa druge strane, Čarls će nakon pozajmice u IMT-u, iz kojeg je i stigao u Zvezdu, nastupati za Slobodu iz Užica.

Kao i u prvom dijelu sezone, Crvena zvezda će vjerovatno imati veliki broj igrača na dvojnoj registraciji. Očekuje se da u toj grupi fudbalera budu Viktor Radojević, Nikola Knežević, Jovan Šljivić, Andrija Maksimović, Jovan i Nikola Mituljikić... Mladi Aleksandar Kahvić će se nakon igranja za OFK Beograd u prvom dijelu sezone dokazivati na pozajmici u Superligi. Do kraja prelaznog roka moglo bi da bude još nekih odlazaka iz Crvene zvezde.