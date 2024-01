Izraelski trener tužio Zvezdu nadležnim institucijama pod okriljem FIFA, tvrde mediji u njegovoj zemlji.

"Bivši trener Crvene zvezde Barak Bahar tuži Crvenu zvezdu za milione", objavio je izraelski portal "One". Prema istom izvoru, trener traži milione eura za plate koje nisu isplaćene njemu i njegovom timu, a koje su garantovane njihovim ugovorima. Oni traće i plate za predstojeće tri godine, unaprijed!

Barak Bahar je u tu svrhu angažovao advokata Morana Meirija i Izraelci naglašavaju da nije samo trener podnio tužbu, već i njegovi saradnici, sa kojima se zadržao u Zvezdi šest mjeseci, od prošlog juna do decembra, kada je smijenjen posle poraza u derbiju i pada na drugo mjesto tokom zhimske pauze.

Uz Bahara, Zvezdu tuže i njegov pomoćnik Gaj Sarfati, trener golmana Gaj Vejsinger i analitičar Adam David, koji se na društvenim mrežama mesecima oduševljavao ambijentom na Zvezdinim utakmicama i komunicirao sa navijačima.

Bahar je imao ugovor do 2026. godine i izraelski novinari tvrde da mu on daje pravo da tuži zvijezdu pred FIFA institucijama i da zbog toga ne mora da ide kroz sudsku proceduru. Isti medij podsjeća i na riječi generalnog direktora Zvezde, Zvezdana Terzića, da će Barak Bahar biti plaćan dok ne nađe novi posao. "On nije čovjek koji traži novac koji nije zaradio", govorio je Terzić. Međutim, nove informacije iz Izraela tvrde suprotno.

Nakon ranijih navoda da će Bahar tužiti Zvezdu, crveno-bijeli su reagovali saopštenjem i tvrdili da nema govora o tužbama. Bilo je to 7. januara. "Povodom pojedinih medijskih natpisa u vezi potencijalnog spora izmedju Baraka Bahara i Crvene zvezde obavještavamo javnost da su svi navodi netačni. Crvena zvezda i Barak Bahar razišli su se u dobrim odnosima i nema govora o bilo kakvim tužbama između kluba i bivšeg trenera. Ugovor je jasan i znamo naše obaveze u skladu sa propisima FIFA. Crvena zvezda će shodno potpisanom ugovoru isplaćivati bivšem treneru mjesečne plate dok Barak Bahar ne potpiše ugovor sa nekim drugim klubom. Ništa više od toga. Takozvani penali i odštete ne postoje, kao ni nesporazum sa bivšim trenerom, tako da ovakvi medijski navodi mogu biti samo zlonamjerni pokušaj medijskih spekulacija. Advokati bivšeg trenera su nas bez potrebe podsjetili na obaveze Crvene zvezde prema njemu, jer smo o toj temi javno govorili dan posle smjene Baraka Bahara i nema potrebe da se tome pridaje bilo kakva dalja medijska pažnja. FK Crvena zvezda posluje transparentno i ovim saopštenjem stavljamo tačku na tu temu", navode crveno-bijeli.

