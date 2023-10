Fudbaler Juventusa Nikolo Fađoli suspendovan je do proleća zbog klađenja na nelegalnim sajtovima. Isplivala je u medije njegova izjava nadležnima.

Mladi fudbaler Juventusa Nikolo Fađoli kažnjen je sedmomjesečnom zabranom igranja zbog kockanja. On je priznao da je zavisnik od kocke i u sredu se prvi put s tim u vezi oglasio na Instagramu. "Pomislio sam da će me ostaviti na miru kada sam se izvinio ne samo Juventusovim navijačima, već navijačima širom fudbalskog i sportskog svijeta u cjelini. I napravio sam naivnu grešku. Umjesto toga, prinuđen sam da sve napustim sa gorčinom zbog svega što pišu o meni u medijima i šta ljudi govore o meni. Samo da bi me ocrnili sa hiljadu lažnih optužbi. I samo da bi imali dva više pregleda. Uskoro ću govoriti", rekao je fudbaler - zavisnik od kocke, koji će paralelno sa odsluženjem kazne morati i na liječenje od tog velikog problema.

Torinski "Tutosport" objavio je ispovijest mladog fudbalera. Izgovoreno je fudbaler navodno rekao pred nadležnima u kancelariji tužioca, za vrijeme ispitivanja. Njegove riječi su zaista otkrile da se suočavao sa ogromnim problemom.

"Prestao sam da spavam noću. Što je više vreme prolazilo, postao sam opsednutiji dugom. Novac koji sam dugovao se sve vrijeme povećavao i pomislio sam da ću igrati samo da bih vratio svoj novac. 'Slomiću ti noge', govorili su mi. A, do sada je dug postao toliki da čak i da dobijem na klađenju, ne bih zaradio bilo šta. Sve to je samo smanjivalo iznos duga koji sam i dalje dugovao na tim platformama", navodno je rekao fudbaler.

Fađoli se kladio na ilegalnim sajtovima za klađenje i to za iznos veći od tri miliona dolara, dok u Juventusu zarađuje "samo" milion. "Kladio sam se na utakmice, na kazino igre i na tenis. Počeo sam u ljeto 2021, kada sam bio u kampu U-21 reprezentacije. Drugi su to radili i nisam se zapisao da li su ti sajtovi legalni ili ne. Za mene razlika između legalnog sajta i nelegalnog je u tome da na nelegalnom možeš da igraš bez da unaprijed uplatiš novac, na kredit", rekao je fudbaler.

On je te sezone igrao u Seriji B, za Kremoneze, na pozajmici iz Juventusa, ali kada se vratio u Torino shvatio se da se njegov problem otrgao kontroli. "Bila je to zabava, razbibriga. Najprije sam se uglavnom kladio na tenis, godinu dana, a onda od januara 2022, kada sam se vratio u Juventus, bio sam konstantno pod stresom zbog nagomilanog duga. Od septembra te godine počeo sam da se kladim na fudbal i to na ogromne uloge, da bih pokušao da vratim novac".

Fađoli je tokom svjedočenja naglasio da se nikad nije kladio na utakmice Kremonezea ili Juventusa, za koje je igrao. "Odlučio sam da pozajmim novac od nekih prijatelja i od saigrača, Federika Gatija, od koga sam tražio 40.000 eura i rekao sam mu da mi je to potrebno da bih kupio sat i da mi je račun u banci blokirala majka. Sledeću pozajmicu dobio sam od Radua Dragušana (bivši igrač Juventusa, sada Đenove) i od nekih prijatelja iz Pjaćence".

U svjedočenju je rekao da su te pozajmice njegovih saigrača bile isplaćivane tako što je novac legao na račun juvelirnice u Milanu i da nikad nije vraćao pozajmljeno, uprkos ponovljenim zahtjevima da to uradi. "Kupovao sam neke vrijedne Roleks satove u Milanu. Nekad bih sam dostavljao satove, a nekad je vlasnik platforme dolazio da ih preuzme u juvelirnici u Milanu. Znali su za to samo moja majka i neki moji prijatelji koji nisu u fudbalu. Bilo mi je u navici da se često kladim na fudbalske utakmice koje su u toku. Jednom sam se kladio na pobjedu Milana i izgubio sam, jer je Torino pobijedio 2:1".

"Kada su u pitanju utakmice Lige šampiona, Porto - Atletiko Madrid i Real Madrid - Inter, kladio sam se da će postići manje od tri ili četiri gola. Kladio sam se na to ko će pobediti i na to da li će biti više ili manje od određenog broja golova. Nikad se nisam kladio na ime strijelca, niti na tačan rezultat".

U aprilu 2022, Fađoli je napravio veliku grešku na utakmici Juventusa protiv Sasuola i tako je uticao na poraz svog tima 0:1. Istog trenutka ga je zamijenio trener Maks Alegri, a fudbaler je snimljen na klupi dok je plakao. Pretpostavka svih je bila da je plakao zbog greške na terenu, ali Fađoli je otkrio da se suočavao sa mnogo težim stvarima. "Bio sam toliko pod stresom i toliko sam bio uplašen da sam tokom meča Sasuolo - Juventus napravio grešku i bio zamijenjen. Čim sam izašao sa terena počeo sam da plačem pred kamerama i razmišljao sam o kockarskim dugovima", rekao je fudbaler Juventusa.

U okviru iste istrage trenutno su "pod lupom" i drugi poznati fudbaleri zavisni od kocke - Sandro Tonali, vezista Njukasla i Nikolo Zaniolo, napadač Aston vile.