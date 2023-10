Trener Real Madrida oglasio se povodom skandala u Seriji A koji su optuženi za klađenje.

Slučaj ilegalnog klađenja već nekoliko dana potresa italijansku javnost, a fudbaleri su privedeni zbog sumnje da su se kladili što je strogo zabranjeno igračima i sportskim radnicima. Povodom cijelog skandala oglasio se i trener Real Madrida Karlo Ančeloti koji je osudio sve fudbalere koji su učili ovaj prekršaj.

"To su velike greške, ti igrači su bolesni i potrebno im je liječenje. Sa naučne tačke gledišta, zavisnost od kockanja je bolest. Za mene je ovo, međutim, lični neuspjeh i ne treba ga predstavljati kao mrlju cijelog italijanskog fudbala. Neka pravda bude zadovoljena. Po mom mišljenju, ovi momci su prekršili pravilo. To je bilo sasvim jasno svima, jednostavno je, ne smijete da se kladite. Svi mi koji smo posvećeni ovome smo svjesni. Zapravo, prije početka svake sezone, izričito ste upozoreni da je to zabranjeno i da to ne treba da radite", jasan je bio Ančeloti.

Sve je krenulo od Nikola Fađolija koji je pokrenuo cio lanac otkrivanja ilegalnog klađenja, nakon toga su isplivali još dva slučaja Nikolo Zaniolo i Sandro Tonali. Trenutno su dvojica fudbalera pod istragom u svojoj zemlji i povučeni su iz reprezentacije, a prijeti im suspenzija od tri godine. Poslednje ime koje je odjeknuo u javnost bio je Nikola Zalevski, fudbaler Rome koji još jedan u nizu fudbalera koji su se u Italiji kladili na fudbalske mečeve. Veoma je izvjesno da će u narednim danima policija objaviti još imena sa fudbalske scene koji su umiješani u ovaj skandal.