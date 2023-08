Trener crno-belih pred drugo kolo Superlige Srbije na pres konferenciji za medije otkriva kakvo je raspoloženje u klubu i kakav odogovor ima za Vojvodinu.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj oglasio se pred meč drugog kola Superlige protiv Vojvodine. Crno-beli u nedelju od 19 sati gostuju u Novom Sadu, posle burnog remija sa TSC-om (3:3) na startu sezone, posle kojeg je usledio niz saopštenja i oštrih izjava na račun suđenja iz Humske. Nakon toga, prvi čovek Sudijske organizacije Dejan Filipović odgovorio je crno-belima i sve to je povećalo temperaturu u srpskom fudbalu pred drugo kolo, u kojem će crno-beli opet istrčati na derbi.

"Želim da sudije sutra budu u poslednjem planu, da bude dobra atmosfera, da dele pravdu, što je jako važno i za nas i za protivnika. Svako greši, greše i oni, samo da to nije zlonamerno. Ljudi smo, imamo pravo da grešimo sve dok to ne narušava interes fudbala. Veoma je važna podrška. Nekad je u pitanju pad koncentracije. Imali smo igrača manje u trenucima kad je TSC izjednačio, ali suđenje ne želim da komentarišem, hteo bih i da fudbaleri zaborave na to. Drugi će pričati umesto nas. Sad imamo barijeru oko nas, u vidu navijača i javnosti. Daju nam veliku podršku. Znate kako, jezik nema kosti, ali lomi kosti. Ako je neko slab – gotov je. Ljubav i podrška sa tribina dosta znače ekipi i to smo osetili u Bačkoj Topoli", rekao je Duljaj.

U najavi meča, trener crno-belih je govorio i o zahtevnom rasporedu svog tima na početku sezone. "U poslednjih nekoliko godina imamo te prve četiri utakmice koje su izuzetno teške, ali moramo da igramo protiv svakog protivnika koji se nalazi u Superligi. Prvo kolo je bio TSC, sledi utakmica protiv Vojvodine. Ne sme to da nas zavara što su igrali utakmicu u četvrtak. Većina njih nije igrala nekoliko dana pre toga. Najvažnije je kako ćemo da izađemo i ako budemo imali pristup kao u Bačkoj Topoli, možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Imamo podlogu za to, jer su momci stvarno dali sve od sebe. Dali smo tri gola, imali smo šansi, najvažnije je da se ulazi u šanse. Sve u svemu, mislim da će biti dobra utakmica. Moram da napomenem da ovo ne bismo postigli da nije bilo podrške navijača i ovom prilikom ih pozivam da nam pomognu. Sada imamo i osećamo njihovu podršku koja mislim da će biti sve veća".

Prokomentarisao je Duljaj Vojvodinu, koja je loše počela sezonu što u domaćim okvarima, tako i u Evropi, u kojoj je odmah ispala u dvomeču protiv Apoela. "Uvek kada se igra protiv Partizana, tu je i motiv više. Kolega Batak zna da motiviše tim, posebno kada igra kod kuće protiv Partizana. Imaju dosta dobrih igrača u sastavu. Tim je napustilo par igrača, imaju igrača koji su fantastični. Meni se najviše dopada Čumić, opasni su u kontrama. Kada se izgubi lopta, odmah se traži on. Opasan je po protivnički tim".

Partizan posle Vojvodine putuje u Azerbejdžan gde će u četvrtak igrati protiv Sabaha. "Veoma važan je meč protiv Vojvodine, ali i sledeći. Vojvodina je prva i najvažnija. Može biti i prekretnica da vidimo gde smo, da nastavimo u ritmu, da budemo bolji. Ovaj tim će biti bolji i bolji. Postoji osnova i baza za to. Milion puta ću to da ponovim, samo uz podršku navijača. Osećam kao da imamo štit ispred sebe. Nemam potrebu da bilo kome udovoljavam ili da se bilo kome dodvoravam. Ako to budem činio izgubiću sebe, a kad budem pokušao da tražim sebe izgubiću druge. Partizan je u ovom trenutku najvažniji. U gradu se oseća pozitvna energija kod navijača, znam da će ih biti dosta u Novom Sadu. Potrebno su i meni i ekipi. Rekao sam igračima da će uživati podršku publike dokle god budu davali sve od sebe. Ona nam je ponovo 12. igrač, vetar u leđa".

Igrački kadar crno-belih još uvek ulazi u formu, ali neće biti velikih iznenađenja pred sledeći duel na Karađorđu. Takođe, crno-belima je i dalje neophodan i novi štoper. "Proces stvaranja tima nije lak. Još jednom kažem da to nije alibi, već činjenica. Saldanja je uradio jedan trening, Severina sedam, a neko je odigrao na svežini, ne znači da će to uraditi i sutra tako. Nama su utakmice važne da igrači uđu u formu. Važno pojačanje je i Stojković, treba pronaći žicu kod igrača, žica je kada svako ima zdravu konkurenciju". Fizički smo u deficitu, imamo tri štopera, potreban je četvrti. Teško je ući u početak sezone. Može da se dogodi žuti i crveni karton, pa da improvizujemo. Nije poenta uzeti samo da bi uzeo, nego treba analizirati koji je to profil igrača koji je potreban Partizanu".

