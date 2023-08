Turski fudbaler Hakan Šukur više "ne postoji" u Turskoj. Zbog toga što se zamjerio predsjedniku Erdoganu, izbrisan je iz svih knjiga i danas taksira u Americi.

Čuveni turski fudbaler Hakan Šukur proslaviće za manje od mjesec dana, preciznije 1. septembra, svoj 52. rođendan. To neće učinit okružen najmilijima i prijateljima u rodnoj Sapanki, niti će ljudi u Turskoj na televiziji, društvenim mrežama ili novinama moći da pročitaju da je njegov specijalni dan. Hakan Šukur će svoj rođendan proslaviti u svom novom domu u Sjedinjenim Američkim Državama gdje živi već sedam godina, nakon što je protjeran iz Turske.

Ne samo da je Šukur protjeran, nego je i zabranjen. Pod pritiskom vlasti predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, Fudbalski savez Turske i Galatasaraj, klub za koji je Šukur nastupao sa velikim uspjehom, izbrisali su ga iz svih zvaničnih dokumenata. Uklonjeni su svi materijali sa bivšim reprezentativcem Turske pošto je za njim, nakon navodnog učešća u pokušaju državnog udara, za njim raspisana potjernica i izdat nalog za hapšenje. Takvom pritisku vlasti povinovali su se Fudbalski savez Turske i Galatasaraj i tako u ovoj zemlji Šukur više ne postoji.

Šukur je preko noći izgubio sve i počeo je da radi kao konobar San Francisku, što je napustio pošto je primjetio da "čudni ljudi" dolaze u restoran, da bi se potom saznalo da se slavni napadač zaposlio kao Uber taksista. Jednostavno, svi računi i sva imovina u Turskoj su mu zaplijenjeni, pa je morao da počne ispočetka.

"Preselio sam se u SAD i prvo sam vodio lokal u Kaliforniji. To je propalo, jer su mi čudni ljudi dolazili u lokal, oni koji odbijaju sve druge goste da uđu. I tako... Sada sam vozač Ubera i prodajem knjige da bih preživio", rekao je Šukur u jednom od intervjua od kada je u "egzilu" u Americi: "Jedna od komšinica došla je prije neki dan i vidjela kako se neki gosti fotografišu sa mnom. Kazala je: 'Ne razumijem zbog čega to rade, i nisi nešto posebno zgodan'".

U međuvremenu, priča Hakana Šukura stigla je do mnogih, pa se tako na jedan način vratio fudbalu pošto na svom Jutjubu ima podkast u kome komentariše dešavanja u fudbalu, često i u svom Galatasaraju. Ipak, to navijači u Turskoj ne mogu da vide jer je Hakan Šukur praktično "umro" onog dana kada je to odlučio Erdogan.

A, šta je grijeh Hakana Šukura i zbog čega je prognan iz zemlje? Prvobitno je uvrijedio Erdogana na Tviteru, da bi potom bio optužen da je bio član "Gulen pokreta" koji je 2016. godine pokušao da skine Erdogana sa vlasti. Turski predsjednik je to preduhitrio i obračunao se sa svim pučistima na surov način. Optužio je pristalice Fetulaha Gulena da se finansiraju iz sumnjivih izvora u inostranstvu i da su teroristi.

"Nisam bio ni terorista ni izdajnik, a sve su mi uzeli. Cijelu moju imovinu su zaplijenili. Počele su prijetnje, prodavnica moje supruge je bila česta meta napada, djecu su mi maltretirali, a oca bacili u zatvor i na kraju zaplijenili sve što sam ikada stekao. Turska je moja zemlja i ja volim svoj narod. Čak i posle svega, kada su državni mediji uspjeli da promijene sliku o meni. Možda ću nekada u budućnosti ponovo otići tamo. Znam da bih živio lijepim životom da sam ćutao i ostao u Turskoj. Vjerovatno bih bio ministar da sam želio da igram po njihovim pravilima. Ipak, ja sam ovdje u Americi gdje možete da kažete šta hoćete, pogledajte kako samo šta priča Lebron Džejms", kazao je u ranijem intervjuu Hakan Šukur i za sve optužio pomenutog političara.

"Zamolio me da uđem u njegovu partiju jer će tako osvojiti više glasova, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja, samo zato što nisam dijelio iste ideje kao on. Sve su mi uzeli. Porodicu su mi protjerali, a oca uhapsili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokratiju sada plaćaju cijenu".

Hakan Šukur je inače imao nadimak "Bik sa Bosfora", a porijeklo vuče sa naših prostora. Otac mu je Albanac rođen u Prištini, a majka je iz Makedonije. Dobili su ga 1971. godine po selidbi u Tursku gdje je od malih nogu pokazao afinitete ka fudbalu. Igrao je za Sakarajspor, Bursu, Torino, Inter, Parmu, Blekburn i u tri navrata svoju Galatu. Postigao je 295 golova u dresu Galatasaraja i klub vodio do titule u UEFA Kupu 2000. godine, dok je sa Turskom, za koju je postigao 51 gol, osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2002.

Iako je prošlo već mnogo godina od pokušaja puča, Erdogan ne zaboravlja, pa je tako samo jednom u javnosti pomenuto ime Hakana Šukura i to je novinar Alper Bakiričigli platio otkazom. Tokom prenosa Svjetskog prvenstva u Kataru, izgovorio je njegovo ime, a već na poluvremenu ga je zamijenio kolega. "Nismo željeli neke negativne reakcije. Razgovarali smo sa njim", poručili su sa pomenute televizije "TRT".

