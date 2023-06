Mladi fudbaler Crvene zvezde Jovan Šljivić prekomandovan u prvi tim, gde se od njega mnogo očekuje.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je pod komandom novog trenera, izraelskog stručnjaka Baraka Bahara, započela pripreme za narednu sezonu, a na raspolaganju šefu struke našlo se i jedno novo ime. Reč je o Jovanu Šljiviću (17), fudbaleru koji je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Grafičaru, a nekoliko sati pred prozivku produžio ugovor sa Zvezdom.

Po rečima ljudi iz kluba, ali i objektivnih stručnjaka koji prate razvoj talenata, Šljivić je najdarovitije dete u omladinskoj školi Crvene zvezde! O tome koliko je cenjen momak rođen u Kruševcu 2005. godine govori i podatak da ga je ugledni Gardijan krajem 2022. godine stavio na listu najtalentovanijih svetskih igrača!

Raskošan talenat koji poseduje Jovan Šljivić je počeo da pokazuje u dresu Grafičara na početku prethodne sezone, ali... Nakon 12 odigranih mečeva, četiri gola i tri asistencije, u oktobru je "sklonjen" iz tima! Prvo na klupu, zatim i na tribine, a do kraja sezone nije upisao ni minut za tim u kojem se razvijaju najtalentovaniji "klinci" Zvezde. Pričalo se o sukobu koji je mnogo dublji, o odbijanju produžetka saradnje i o "zatezanjima" kakva nisu neobična za odnose igrača i klubova, posebno u tim godinama. Na kraju, sve je rešeno.

Vidi opis ZVEZDINO DETE BITNIJE OD 6 POJAČANJA! Ko je Jovan Šljivić - vunderkind kojeg obožava Zvezdan Terzić! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nekoliko sati pre nego što će upoznati Baraka Bahara, Jovan Šljivić je stavio potpis na višegodišnji ugovor sa klubom u kojem je ponikao. Mladi ofanzivac, koji igra na gotovo svim mestima u napadačkom delu veznog reda, zadužio je dres sa brojem sedam i počeo sa pripremama za prvi trening u seniorskom timu Crvene zvezde.

"Presrećan sam što sam produžio ugovor sa voljenim klubom i što danas postajem prvotimac Crvene zvezde, jer je to nešto o čemu maštam od kad sam počeo da igram fudbal. Nikad nisam krio koliko volim Zvezdu, i ovo će samo dodatno da me motiviše za sve što sledi, kako individualno, tako i timski, a siguran sam da su to brojni uspesi. Uveren sam da ćemo u sezoni koja sledi postići izvanredne rezultate na svim poljima i pokazati da je Zvezda na najvišem mogućem nivou. Ponosan sam i što ću nositi broj 7 u Zvezdi, svestan kakve su ga sve legende nosile pre mene, ali duboko verujem da ću sve to opravdati dobrim igrama", rekao je Šljivić nakon potpisivanja ugovora.

Momak koji nesumnjivo predstavlja budućnost srpskog fudbala tako je postao jedini novajlija na Baharovoj prozivci. Marko Stamenić i Piter Olajinka se još čekaju, a četvorica fudbalera će tek u narednim danima doći. Ipak, svih šest pojačanja - a biće ih minimum toliko - mogli bi da padnu u senku mladog majstora sa loptom od kojeg astronomska očekivanja ima i Zvezdan Terzić.

Pogledajte 01:27 Zvezdan Terzić Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Najveće pojačanje za Crvenu zvezdu očekujem da bude mali Jovan Šljivić koji je jutros potpisao ugovor posle određenih nesporazuma koje smo imali proteklih nekoliko meseci na relaciji oko potpisivanja novog ugovora. Na zadovoljstvo svih smo potpisali ugovor i ja mnogo očekujem od Jovana Šljivića jer to je najtalentovanije dete u omladinskoj školi i očekujem mnogo od njega. Očekujem da se ustali, bude u prvih 13-14 igrača Crvene zvezde, mislim da će javnost biti iznenađenja mogućnostima tog igrača", rekao je Terzić.

U skladu sa tim će biti i očekivanja crveno-belih navijača. Već sada se po klupskim kancelarijama na stadionu "Rajko Mitić" veruje da bi Šljivić u bliskoj budućnosti mogao da bude prva zvezda tima, a kada se taj optimizam "prelije" i na tribine Jovan će imati izuzetan zadatak ispred sebe.