Zanimala je situacija sa dosadašnjim kapitenom novinare na početku sezone, a odgovor je mnoge iznenadio.

Izvor: Arena Sport/prinscreen/MN Press

Crvena zvezda je počela pripreme za novu sezonu, a nakon što se prvotimcima obratio novi šef struke Barak Bahar, riječ je uzeo generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić. On je odgovarao na pitanja novinara, a sve je zanimalo kakva je situacija sa Milanom Borjanom.

Rekao je Zvezdan Terzić da je bilo jasno da Zvezdi treba osvježenje i da je bilo jasno da će neki nosioci igre morati da napuste klub. Ipak, kako ističe, nije mislio na Milana Borjana.

"Nisam mislio na Borjana jer smo mi sa njim prošlog ljeta potpisali novi četvorogodišnji ugovor i to je pokazatelj koliko mi cijenimo Borjana. Ja sam za njega posebno i vezan s obzirom da sam ga prije šest godina doveo, da sam mu dao kapitensku traku i da sam potpisao četvorogodišnji ugovor, to je pokazatelj da smo imali dugoročne planove sa njim. Međutim profesionalni fudbal ima drugačija pravila, došao je novi šef struke, rekao da mu je potreban drugi profil igrača, mi smo mu, kao u svakom ozbiljnom klubu uslišili tu želju", otkrio je Terzić.

Vidi opis BORJAN SE SIGURNO VRAĆA U CRVENU ZVEZDU! Terzića pitali da li je kapiten višak: On ima svoje mjesto i ugovor na 4 godine Milan Borjan ponosan što je Kanađanin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/CultureSoccer Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/DeportesHoyCanada Br. slika: 6 6 / 6 AD

On je naglasio da će Borjan sigurno da se vrati u redove crveno bijelih, makar kao funkcioner, ako ne kao fudbaler. "Borjan je otišao, mnogo je dao Crvenoj zvezdi, njemu su vrata uvek otvorena i on će se sigurno vratiti u Crvenu zvezdu i naći će svoje mjesto u Crvenoj zvezdi najvjerovatnije na nekoj od rukovodećih pozicija u menadžmentu. On je pametan momak, pravi lider i on zaslužuje mjesto u Crvenoj zvezdi", završio je o toj temi Terzić.

Dotakao se i ostatka odbrane. Ponude za Strahinju Erakovića postoje, ali se sa prodajom ne žuri, a što se tiče Aleksandra Dragovića želja kluba je da iskusni štoper ostane.

"Postoji ponuda za Erakovića, još uvijek smo u dilemi da li da Erakovića pustimo ili ne. Sigurni smo da ćemo te ponude koje imamo danas imati i u decembru kada bude odigrao šest utakmica u Ligi šampiona i šest utakmica za reprezentaciju Srbije. Vidjećemo, naravno, moramo i njega da ispoštujemo. Za sada je bliži ostanku nego odlasku. Što se tiče Dragovića sa njim sam obavio razgovor i zajednički stav urpavnog odbora Crvene zvezde, menadžmenta i stručnog štaba na čelu sa Barakom Baharom je da nam je Dragović neophodan da je on lider i da treba da ostane po svaku cijenu", završio je generalni direktor Crvene zvezde.