Crvena zvezda saopštila je da je izmirila ceo dug za porez

Izvor: MN Press

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić saopštio je u sredu da je klub izmirio sve poreske obaveze prema državi. On je objasnio da je Zvezda krajem prošle godine uplatila pet miliona evra na ime poreza, a ove srede još osam miliona evra. "U ovoj sezoni smo tako uplatili 13 miliona evra ili 1,5 milijardi dinara", poručio je Terzić, uz zahvalnost državi jer je imala razumevanja za kašnjenja i za sklapanje reprograma.

Pročitajte Terzićevo obraćanje javnosti u celosti: "Sa ponosom možemo da obavestimo javnost da je Fudbalski klub Crvena zvezda izmirio sve dospele finansijske obaveze prema svojoj državi. Krajem decembra 2022. godine uplatili smo pet miliona evra poreskih obaveza, a danas još osam miliona evra. Dakle, ukupno je u ovoj sezoni u budžet Republike Srbije uplaćeno 13 miliona evra ili 1,5 milijardi dinara. Sve ove obaveze smo isplatili iz svojih redovnih prihoda koje smo ostvarili kroz UEFA bonuse zbog uspeha u evropskim takmičenjima. Podsetimo, jedan deo duga je poticao još iz vremena predhodnih rukovodstava, a drugi deo zbog poremećaja tržista usled pandemije Korona virusa".

"Hvala našoj drzavi što je imala razumevanja za naša kašnjenja u plaćanju poreskih obaveza u prethodnom periodu i omogućila nam da kroz zakonski reprogram odložimo plaćanja naših obaveza. Svesni smo da je plaćanje poreza svojoj državi najveći dokaz patriotizma i zato smo ponosni što kao odgovorni ljudi i na ovaj način izvršavamo svoje obaveze. FK Crvena zvezda je uspešna i odgovorna organizacija koja 85 odsto svojih prihoda ostvaruje iz inostranstva i shodno zakonskim propisima uplaćuje novac u budžet republike Srbije. Kao sportski ambasadori Srbije ponosni smo što ćemo sedmu godinu za redom predstavljati našu zemlju u evropskim takmičenjima, od čega treći put u UEFA Ligi šampiona".

S obzirom na to da na tabeli Superlige Crvena zvezda ima čak 18 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani TSC, mirno može da razmišlja o planiranju nove sezone, u kojoj će se direktno plasirati u grupnu fazu Lige šampiona. Za to vreme, crveno-beli će pokušati da odbrane "duplu krunu", u kojem je u ovom trenutku stigla do četvrtfinala.