Jedan od poznatijih fudbalera Sampdorije osuo je paljbu po Dejanu Stankoviću i načinu na koji vodi italijanski klub.

Izvor: YouTube/UC Sampdoria/Screenshot

Dejan Stanković je jesenas stigao na klupu Sampdorije kako bi ovaj slavni italijanski klub sačuvao od ispadanja u Seriju B, međutim za sada ne ide sve po planu. Đenovljani imaju ogromnih problema i sa 15 bodova zauzimaju pretposlednje mesto na tabeli Kalča, a prema trenutnim projekcijama - potrebno im je bar deset da bi izašli iz zone ispadanja. Toliko je udaljena Specija, što će reći da je pred njima zaista nemogući zadatak na deset kola pre kraja.

Zbog toga Stankoviću "gori pod nogama" i više puta se spominjalo da bi mogao da dobije otkaz, međutim mladi srpski trener se ne predaje i već je obećao da će ostati u Sampdoriji da "završi započeto" makar ispali u drugi rang. Ipak, ima onih koji misle da Sampdorija nije na vreme odustala od ovog projekta...

"Stanković? Ja ga ne bih doveo jer mu je trebalo dva meseca da u potpunosti razume kako stvari stoje u ligi, potom pogledajte njegov prosek osvojenih bodova. Marko Đampaolo (prethodnik Stankovića, prim. aut) je imao više bodova od njega. Povrh svega, nije bilo ama baš nikakvog pomaka u igri i trebalo je da bude smenjen još pre dva meseca jer ni tada nije bilo rezultata. Znam da je loše ako menjate 2-3 trenera za sezonu, ali ako želim spas, menjao bih ga!", rekao je Pjetro Verhovod, legenda Sampdorije za italijanske medije.

Verhovod, koji je za Sampdoriju igrao od 1983. do 1995. godine i pamti slavne dane pod Vujadinom Boškovim, ističe da je izračunao da u slučaju njegovog voljenog kluba sve zavisi od Specije koja ima 25 bodova. Italijan ukrajinskih korena navodi da ako Specija pobedi tri-četiri utakmice, Sampdorija će morati sve do kraja...

"Nada uvek postoji, ali biće jako teško. Prilika je izgubljena porazima od Lečea i Monce, koji se takođe bore za opstanak, i sada baš ništa više ne zavisi od Sampdorije.Šta je to Stanković doneo timu? Ekipa možda igra bolje, ali to me ne zanima. Ako želim da spasim sebe i tim ispadanja, više bih voleo da ekipa ne igra lepo za oko, ali da pobeđuje", naglasio je Verhovod i tako "bacio" Stankovića pod voz.

Ove sezone Stanković je vodio Sampdoriju na 22 utakmice i na njima je ostvario četiri pobede, četiri remija i 14 poraza, ali čini se da ga neće smeniti jer računaju na njega i u budućnosti.