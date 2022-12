Promena u italijanskom zakonu doneta je 2013. godine...

Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna

Siniša Mihajlović (53) je preminuo, a njegova smrt pogodila je mnoge. Najviše njegove najbliže, porodicu i prijatelje. Suprugu Arijanu, sa kojom ima petoro dece, kao i njegovog vanbračnog sina Marka (29). Posle tragedije koja je zadesila familiju i sahrane u Rimu pojavila su se i neka pravna pitanja, tačnije ono koje se tiče nasledstva i toga da li i Marko ima pravo na nasledstvo.

Prema italijanskom zakonu, ima. Pored tri sina, Miroslava (22), Dušana (20), Nikolasa (15) i dve ćerke, Viktorije (25) i Virdžinije (24) i Marko će dobiti deo nasledstva. Zakon kaže da će supruga Arijana dobiti četvrtinu, a ostatak dele njegova deca. Posle promene zakona 2013. godine, deca rođena u braku i ona rođena van braka imaju jednaka prava u pogledu nasledstva.

Marko je bio uz porodicu na Sinišinoj sahrani, na belom vencu koji je bio ispred Mihinog groba nalazila su se imena svih njih, a interesantno je da je upravo Arijana imala velike zasluge za to što je Siniša upoznao Marka. Prvobitno je Mihajlović želeo to da učini kada on napuni 18 godina, uz to ga je zvanično priznao i obavezao se da plaća njegovo školovanje i izdržavanje.

Međutim, na insistiranje Arijane, do upoznavanja je došlo 2004. godine kada je Marko imao 11 godina. Sreli su se na aerodromu, a dečak mu je tada pritrčao u zagrljaj i vikao "Papi, papi". "Nekoliko minuta smo proveli zagrljeni. Obećao sam mu da ću sutradan dati gol protiv Breše i da ću ga posvetiti njemu. Tako je i bilo. Kada je posle toga sa širokim osmehom uzviknuo 'Tata, ispunio si obećanje', tada sam hteo da puknem od sreće. Deki Stanković je znao za sve to, zato mi je prvi prišao kada sam postigao taj gol", ispričao je Miha jednom prilikom.

Njih dvojica nisu ostali previše bliski, o tome je Siniša pričao u jednom intervju pre nekoliko godina. Nije otkrio šta je tačno uradio i kako ga je razočarao. "Mnogo me žao zbog toga, Marko je moj sin, prihvatio sam ga, ali ga nisam odgajao. Nisam se čuo sa njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme veću odgovornost, nije bio u stanju to da učini. Zvao me je, nisam se javio. Pozvaću ga kada budem bio spreman. Ako me neko razočara, potrebno mi je vreme", rekao je tada Miha. Što se Marka tiče, on sada ima 29 godina, živi i radi u Italiji i po struci je programer.